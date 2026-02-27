Sivas okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 27 Şubat Cuma günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 27 Şubat Cuma Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU AYAZ: 27 ŞUBAT RAPORU

Sivas genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olacak. Şehirde gün boyu kış koşullarının ağırlığını hissettireceği, ulaşım ve günlük yaşamda aksamaların yaşanabileceği bir gün bekleniyor.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Sivas ve çevresinde gökyüzü kapalı olacak ve aralıklarla kar yağışı geçişleri görülecek.

• Hava Durumu: Hem gündüz hem de gece saatlerinde kar yağışlı bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı -2°C olarak ölçülürken, gece dondurucu soğukla birlikte termometreler -6°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde kar yağışı olasılığı hem gündüz hem gece %25 seviyelerinde tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Kuzeybatı yönünden saatte 14 mph hızla esecek sert rüzgar, hissedilen sıcaklığı çok daha düşük seviyelere çekecek.

• Nem Oranı: Gün genelinde nem oranı %80 civarında seyrederek soğuğun etkisini artıracak.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ın Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat'ta tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Akıncılar Kaymakamlığının açıklamasında ise ilçede beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı.

Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş kaymakamlıkları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerdeki tüm kademelerdeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Şarkışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim, özel eğitim ile köy ve beldelerdeki okullarda eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kangal Kaymakamlığı da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinden dolayı taşımalı merkezli okullarda ve özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.