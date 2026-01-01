Sivas okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Sivas'ta okul yok mu? (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

Sivas'ta yılın ilk günlerinde hava koşulları merak konusu oldu. 1-2 Ocak tarihlerinde kentte etkili olacak kış şartları ve okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili vatandaşlar bilgi arıyor. Peki, Sivas okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Sivas'ta okul yok mu? Meteoroloji verileri ve resmi açıklamalar ışığında Sivas'ın gün gün hava durumu ile eğitim takvimi haberimizde yer alıyor.

SİVAS 1-2 OCAK HAVA DURUMU

Sivas'ta 1 Ocak Perşembe günü, kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gündüz sıcaklıkları eksi derecelerde seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşması bekleniyor.

2 Ocak Cuma günü ise hava daha stabil olacak, parçalı bulutlu ve güneşli saatler görülecek. Sıcaklıklar gece ve sabah saatlerinde düşük, gündüz ise ılık hissedilecek. Sivas'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürebilir; merkez ve güney ilçelerde hava nispeten daha ılıman olacak.

2 OCAK CUMA SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak Perşembe günü yılbaşı nedeniyle okullar tatil olacak. Ancak Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ocak Cuma için resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.