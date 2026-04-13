Sivas okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 14 Nisan Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 14 Nisan Salı Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas’ta 14 Nisan Salı günü hava durumunun ilk saatlerden itibaren serin ve yer yer yağışlı olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların Nisan ayı ortalamasına yakın seyretmesi, ancak özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilir derecede düşük değerlerin görülmesi öngörülüyor.

Meteorolojik verilere göre kentte en düşük sıcaklık 1–3°C, en yüksek sıcaklık ise 11–13°C bandında olacak. Gün içinde bulutluluk oranının zaman zaman artmasıyla birlikte hafif yağmur geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif-orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranının yüksek seyretmesi nedeniyle sabah saatlerinde soğuk hissedilen hava etkisini artırabilir.

Günün genel görünümü

Hava durumu: Parçalı bulutlu, yer yer hafif yağışlı

En düşük sıcaklık: 1–3°C

En yüksek sıcaklık: 11–13°C

Rüzgâr: Hafif – orta kuvvet

Nem: Orta-yüksek

Yağış: Zaman zaman hafif yağmur ihtimali

Uzmanlar, özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların ince mont veya kalın kıyafet tercih etmelerini öneriyor. Öğle saatlerine doğru hava kısmen ılımanlaşsa da akşam saatlerinde yeniden serinlemenin etkili olacağı belirtiliyor.

Genel değerlendirme

Sivas’ta Nisan ayı karakterine uygun şekilde değişken ve serin bir bahar günü yaşanması bekleniyor. Gün içinde ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.