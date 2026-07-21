Sisu filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sisu filmi oyuncuları kim, karakterleri kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sisu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sisu filmini izleyecek olanların merak ettiği Sisu konusu nedir, Sisu oyuncuları kimler ve Sisu özeti gibi konuları inceliyoruz.

SİSU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sisu filminin çekimleri ağırlıklı olarak Finlandiya'nın Laponya (Lapland) bölgesinde gerçekleştirildi. Ayrıca Helsinki'nin Kruununhaka bölgesi, Nuorgam, Utsjoki, Kaamanen, Inari ve Ivalo gibi farklı noktalar da filmin çekim mekanları arasında yer aldı. Doğal manzaralar ve sert iklim koşulları, filmin atmosferine önemli katkı sağladı.

SİSU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Eylül 2021 ile Ekim 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Yönetmen Jalmari Helander imzasını taşıyan yapım, ilk gösterimini 2022 yılında yaptı ve daha sonra birçok ülkede vizyona girdi.

SİSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Sisu, II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kuzey Finlandiya'da geçiyor. Eski bir Fin komandosu ve altın arayıcısı olan Aatami Korpi, bulduğu altınlarla birlikte yolculuğa çıktığı sırada geri çekilen Nazi askerleriyle karşı karşıya gelir. Nazilerin altınlarını ele geçirmeye çalışması üzerine başlayan mücadele, tek başına hayatta kalmaya çalışan bir adamın nefes kesen intikam hikâyesine dönüşür.

SİSU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Jorma Tommila

• Aksel Hennie

• Jack Doolan

• Mimosa Willamo

• Onni Tommila

• Tatu Sinisalo

• Raimo Grönberg

SİSU FİLMİNİ KİM YÖNETTİ?

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Jalmari Helander üstlendi. Yaklaşık 91 dakika süren yapım, aksiyon, savaş ve gerilim türlerini bir araya getirerek tempolu anlatımı ve etkileyici sahneleriyle öne çıkıyor.