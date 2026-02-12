Şırnak okullar tatil mi,13 Şubat Cuma Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Şubat Cuma günü Şırnak genelinde yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, gözler Şırnak Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Şırnak okullar tatil mi?" ve "Şırnak'ta bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

Şırnak'ta Bulutlu ve Serin Bir Gün Bekleniyor

ŞIRNAK – Güneydoğu Anadolu'nun sarp coğrafyasına sahip Şırnak'ta, 13 Şubat günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Şehirde en yüksek sıcaklığın 9°C, gece en düşük sıcaklığın ise 4°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının %72 olduğu Şırnak'ta, yağış ihtimali gündüz saatlerinde %25 seviyelerinde kalarak düşük bir seyir izleyecek. Rüzgarın doğudan saatte 5 mph hızla hafif esmesi beklenirken, akşam saatlerinde serin havanın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.