Şırnak okullar tatil mi,13 Şubat Cuma Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Şırnak'ta beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Şırnak okullar tatil mi,13 Şubat Cuma Şırnak'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Şırnak Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.
13 Şubat Cuma günü Şırnak genelinde yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, gözler Şırnak Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Şırnak okullar tatil mi?" ve "Şırnak'ta bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.
ŞIRNAK HAVA DURUMU
ŞIRNAK
Şırnak'ta Bulutlu ve Serin Bir Gün Bekleniyor
ŞIRNAK – Güneydoğu Anadolu'nun sarp coğrafyasına sahip Şırnak'ta, 13 Şubat günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Şehirde en yüksek sıcaklığın 9°C, gece en düşük sıcaklığın ise 4°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının %72 olduğu Şırnak'ta, yağış ihtimali gündüz saatlerinde %25 seviyelerinde kalarak düşük bir seyir izleyecek. Rüzgarın doğudan saatte 5 mph hızla hafif esmesi beklenirken, akşam saatlerinde serin havanın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?
13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.