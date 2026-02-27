Haberler

Sırbistan Türkiye basket maçı hangi kanalda, Sırbistan Türkiye maçı şifresiz yayınlanıyor mu?

Güncelleme:
Sırbistan – Türkiye basketbol maçı heyecanı sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maç şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar ve maçın canlı yayın bilgileri.

Basketbolseverler için kritik karşılaşma yaklaşırken, Sırbistan – Türkiye maçı büyük merak konusu oldu. Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı ve şifresiz olarak izlemek mümkün mü? İşte Sırbistan Türkiye maçının yayın saatleri ve izleme seçenekleri.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sırbistan ile Türkiye, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç, S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI S SPORT ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

S Sport, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformlarında şifreli olarak izlenebiliyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI S SPORT PLUS ÜZERİNDEN CANLI İZLEME

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapacak. Kanal numaraları platforma göre değişiklik gösterebilir.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 İLE ŞİFRESİZ İZLEME

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz olarak izlenebilecek.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Maç, 27 Şubat Cuma günü oynanacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma 21:00'de başlayacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

