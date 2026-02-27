Sırbistan Türkiye basket maçı hangi kanalda, Sırbistan Türkiye maçı şifresiz yayınlanıyor mu?

Basketbolseverler için kritik karşılaşma yaklaşırken, Sırbistan – Türkiye maçı büyük merak konusu oldu. Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı ve şifresiz olarak izlemek mümkün mü? İşte Sırbistan Türkiye maçının yayın saatleri ve izleme seçenekleri.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sırbistan ile Türkiye, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç, S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI S SPORT ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

S Sport, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformlarında şifreli olarak izlenebiliyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI S SPORT PLUS ÜZERİNDEN CANLI İZLEME

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapacak. Kanal numaraları platforma göre değişiklik gösterebilir.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 İLE ŞİFRESİZ İZLEME

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz olarak izlenebilecek.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Maç, 27 Şubat Cuma günü oynanacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma 21:00'de başlayacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall Stadyumu'nda oynanacak.