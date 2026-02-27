Sırbistan Türkiye basket maçı hangi kanalda, Sırbistan Türkiye maçı şifresiz yayınlanıyor mu?
Sırbistan – Türkiye basketbol maçı heyecanı sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maç şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar ve maçın canlı yayın bilgileri.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sırbistan ile Türkiye, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç, S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI S SPORT ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?
S Sport, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformlarında şifreli olarak izlenebiliyor.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI S SPORT PLUS ÜZERİNDEN CANLI İZLEME
S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapacak. Kanal numaraları platforma göre değişiklik gösterebilir.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 İLE ŞİFRESİZ İZLEME
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz olarak izlenebilecek.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?
Maç, 27 Şubat Cuma günü oynanacak.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Karşılaşma 21:00'de başlayacak.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall Stadyumu'nda oynanacak.