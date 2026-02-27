Haberler

Sırbistan Türkiye basket maçı CANLI nereden izlenir?

Güncelleme:
Sırbistan ile Türkiye, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, heyecan dolu maçı canlı olarak nereden izleyebileceklerini merak ediyor. Maç, S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 kanallarından şifreli veya şifresiz olarak ekranlara gelecek. Tivibu, Turkcell TV+, Digiturk ve D Smart gibi platformlar üzerinden maçı kaçırmadan takip etmek mümkün olacak.

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Sırbistan-Türkiye basketbol maçı için geri sayım başladı. Maçı canlı izlemek isteyenler, S Sport ve S Sport Plus ile TRT 1 üzerinden yüksek kaliteli yayınla takip edebilecek. Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall Stadyumu'ndan gerçekleşecek karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak ve tüm detaylar internet ve uydu platformlarından izlenebilecek.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan ile Türkiye, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geliyor. Maç, S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Basketbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi ekran başında takip edebilecek.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI S SPORT ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

S Sport, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli yayın sunuyor. Maçı izlemek isteyenler, abonelik bilgileriyle platforma giriş yaparak karşılaşmayı canlı takip edebilir.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN DETAYLARI

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile maçı ekrana taşıyacak. Kanal numaraları ve platform seçenekleri üzerinden maç, yüksek çözünürlükte izlenebilecek.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 İLE ŞİFRESİZ İZLEME

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz olarak yayın yapacak. TRT 1 sayesinde, abonelik gerektirmeden maçı canlı izlemek mümkün olacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Maç, 27 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. FIBA Dünya Kupası Elemeleri heyecanını takip etmek isteyenler, takvimlerini işaretlemeyi unutmasın.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma 21:00'de başlayacak. Maç öncesi yayın detaylarını kontrol ederek, canlı yayına hazır olun.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi avantajını kullanacak olan Sırbistan karşısında Türkiye'nin performansı merakla bekleniyor.

500

