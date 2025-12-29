Sinop okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Sinop'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – SİNOP VALİLİĞİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından Sinop'ta kar yağışı yer yer etkisini artırdı. Zorlu hava koşullarının hayatı aksatmasıyla birlikte il genelinde eğitim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği gündeme geldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası öğrenci ve aileler, "Sinop'ta okullar tatil edildi mi?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ile karla karışık yağmur etkili olurken, iç ve yüksek bölgelerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin özellikle iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor.

SİNOP'TA HAVA DURUMU

6°C

Sinop'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği öngörülüyor.

RİZE'DE HAVA DURUMU

9°C

Rize'de gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

SAMSUN'DA HAVA DURUMU

9°C

Samsun'da parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmin edilirken, akşam saatlerinde yağmurun etkili olacağı bildiriliyor.

TRABZON'DA HAVA DURUMU

9°C

Trabzon'da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

SİNOP'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İşte detaylı tatil duyurusu: