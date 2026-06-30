Singo neden yok, Singo Fildişi Sahili Norveç maçında oynayacak mı, Singo sakat mı, cezalı mı?

Wilfried Singo hakkında çıkan kadro dışı kalma iddiaları sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. “Singo sakat mı, cezalı mı?” sorusu gündemde yer alırken, teknik ekibin son kararına göre oyuncunun durumu maç saatine kadar netlik kazanacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında oynanacak Fildişi Sahili– Norveç karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. “ Fildişi Sahili Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki kritik karşılaşma 30 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında iki ekip, turnuvada yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Futbolseverler, akşam saatlerinde oynanacak bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca İçtimai TV üzerinden de izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22 ve diğer platformlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu mücadelesi ABD’nin Arlington kentinde bulunan AT&T Stadyumu’nda oynanacak. Dev maçta iki takım da çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

SİNGO NEDEN YOK?

Singo sakatlığı nedeniyle yedekler arasındayer alıyor.

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