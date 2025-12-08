Sinem Ünsal sevgilisi kim, Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sinem Ünsal Berk Cankat evlendi mi?

Sinem Ünsal'ın, sevgilisi Berk Cankat'la asansörde çekilmiş "kavuştuk" notlu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Daha önce Cankat'ın Ünsal'a "canım eşim" şeklindeki hitabı da, çiftin gizlice nikâh masasına oturduğu yönündeki iddiaları yeniden alevlendirdi. Bu nedenle "Sinem Ünsal'ın sevgilisi kim, Berk Cankat kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?" soruları bir kez daha gündeme taşındı.

"KAVUŞTUK" PAYLAŞIMI GÜNDEMDE YERİNİ ALDI

Dizinin Mardin'de süren çekimleri sebebiyle bir süre sevgilisinden ayrı kalan Ünsal, özlemini sosyal medya üzerinden paylaştığı bir kareyle ifade etti. Ünlü oyuncu, Berk Cankat ile asansörde çekilen fotoğrafını paylaşarak yalnızca "Kavuştuk" notunu yazdı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Asansör karesi kısa zamanda kullanıcıların yoğun ilgisini çekti ve binlerce beğeni ile yorum aldı. Yapılan yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

• "Evlenmiş olabilirler mi?"

• "Birbirinize çok yakışıyorsunuz!"

• "Gerçekten eşin mi oldu?"

BERK CANKAT KİMDİR?

Başarılı oyuncu Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babasının mimarlık ve müteahhitlik mesleği nedeniyle çocukluk yıllarını farklı şehirlerde geçirdi. İlkokul eğitimini Hatay'da tamamlayan Cankat, ortaokul ve lise öğrenimini ise Ankara'da sürdürdü. Öğrencilik yıllarında okul tiyatrolarında sahneye çıkan Cankat, ilk sahne deneyimini 1999 yılında, Haldun Taner'in ünlü oyunu "Ayışığında Şamata" ile kazandı.

Lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Cankat, üniversite döneminde oyunculukla ilgilenmedi. Ancak mezuniyet sonrası İstanbul'a taşınarak oyunculuk yolculuğuna adım attı. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan Cankat, profesyonel tiyatro kariyerine burada başladı. 2011 yılında "Martı" ve "Barut Fıçısı", 2012'de ise "Merhaba Efendim" gibi tiyatro oyunlarında sahne aldı. Ayrıca, "Kızıl Ötesi Aydınlık" ve "Otobüs" oyunlarında deneyimli sanatçılarla birlikte çalıştı.

Televizyon kariyerine 2013-2014 yılları arasında FOX TV'de yayınlanan "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisinde "Savaş" karakteriyle adım atan Berk Cankat, burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ardından 2014 yılında popüler dizi "Medcezir"de kısa bir rol üstlenerek "Cem" karakterini canlandırdı.

Oyuncunun asıl çıkışını yakaladığı yapım ise, 2014-2015 yılları arasında yayınlanan "Güzel Köylü" dizisi oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan dizide "Cemal" karakterine hayat veren Cankat, Gizem Karaca, Ahmet Mümtaz Taylan ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı.

2015 yılında "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisine katılan oyuncu, burada Yeniçeri acemisi İskender karakteriyle ekranlarda yer aldı. Başarılı performansı sayesinde Ocak 2016'da ELLE Style Awards tarafından "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Berk Cankat, 2017 yılında ise Özge Gürel ile birlikte başrolünü paylaştığı "Yıldızlar Şahidim" dizisiyle ekranlara geldi. Oyunculuk kariyerinde pek çok başarılı projeye imza atan Cankat, hem tiyatro hem televizyon dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

BERK CANKAT HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Sana Bir Sır Vereceğim

Medcezir

Güzel Köylü

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Yıldızlar Şahidim

Gülizar

Bir Deli Rüzgar

Sıfırıncı Gün

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi