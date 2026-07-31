Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ilgili gelişmeler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, "Sinem Dedetaş tutuklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Hakkındaki iddialar, yürütülen hukuki süreç ve yetkili makamlardan gelecek açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izlenirken, konuya ilişkin son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

SİNEM DEDETAŞ TUTUKLANDI MI?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen soruşturma, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları kapsamında gözaltına alınan Dedetaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulundu.

SİNEM DEDETAŞ TUTUKLANDI MI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Haberin yayımlandığı an itibarıyla mahkeme tarafından verilmiş kesin bir tutuklama kararı bulunmuyor. Hakimliğin değerlendirmesinin ardından Sinem Dedetaş hakkında verilecek karar kamuoyuyla paylaşılacak.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SORUŞTURMASI NEDEN BAŞLATILDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Soruşturmada mağdur beyanları ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şüphelilerin ifadelerinin de dosyada yer aldığı belirtildi.

OPERASYONDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

29 Temmuz'da İstanbul'da 11 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HANGİ ŞÜPHELİLER İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ?

Savcılık, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama talebinde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor. Mahkemenin tutuklama taleplerine ilişkin vereceği kararın ardından dosyadaki yeni gelişmelerin netleşmesi bekleniyor. Şu aşamada Sinem Dedetaş hakkında kesinleşmiş bir tutuklama kararı bulunmuyor; yalnızca savcılık tarafından tutuklama talebinde bulunulmuş durumda.