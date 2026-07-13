SINAVSIZ LİSE KAYIT 2026: LGS’ye girmeyen öğrenciler nasıl tercih yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) merkezi sınavı 13 Haziran'da gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katıldığı sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde www.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, LGS’ye girmeyen öğrenciler nasıl tercih yapacak? Detaylar...

SINAVSIZ LİSE KAYIT 2026

2026 yılında LGS merkezi sınavına katılmayan öğrenciler de lise kayıt sürecine dahil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS Tercih ve Yerleştirme Rehberi'ne göre merkezi sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme sistemi üzerinden tercih yaparak liselere yerleşebilecek.

Yerel yerleştirme sistemi, öğrencilerin ikamet adresi, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık bilgileri esas alınarak uygulanıyor. Bu nedenle merkezi sınava katılmayan öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tercih sürecini belirtilen takvim içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

2026 LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okulda, 64 bin 697 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde 40 salonda uygulandı.

Sınav iki oturum halinde gerçekleştirildi. İlk oturum saat 09.30'da başladı. Öğrenciler bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan toplam 50 soruyu 75 dakikada yanıtladı.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Bu bölümde adaylara matematik ve fen bilimlerinden oluşan toplam 40 soru yöneltildi ve 80 dakika süre verildi. Merkezi sınav saat 12.50 itibarıyla tamamlandı.

LGS’YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NASIL TERCİH YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS Tercih ve Yerleştirme Rehberi'ne göre tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda bulunuyor.

Merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere bütün adayların öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla LGS'ye katılmayan öğrenciler de aynı sistem üzerinden lise tercihlerini yapabilecek.

Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler;

İkamet adresleri,

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

Devam-devamsızlık kriterleri

esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacak.

Öğrenciler, kayıt alanlarında bulunan farklı okul türleri arasından en fazla 5 okul tercih edebilecek. Bu tercihler içerisinde en az bir okulun seçilmesi zorunlu olacak.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okul türleri ve kayıt bölgeleri renklerle gösterilecek.

Yeşil renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları ifade edecek.

Mavi renk, öğrencinin adresine göre belirlenen komşu kayıt alanındaki okulları gösterecek.

Kırmızı renk ise öğrencinin kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan diğer okulları ifade edecek.

Öte yandan pansiyonlu okullar için tercih yapılması ise isteğe bağlı olacak.

MEB tarafından yayımlanan 2026 LGS Tercih ve Yerleştirme Rehberi doğrultusunda, merkezi sınava girsin ya da girmesin tüm öğrencilerin yerel yerleştirme esaslarına uygun şekilde tercih işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yerleştirme süreci, Bakanlığın belirlediği takvim ve kriterler çerçevesinde yürütülecek.