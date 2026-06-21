Sinan Akçıl kimdir, Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli evli mi, çocuğu var mı?

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı olarak müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Sinan Akçıl hakkında "kaç yaşında, nereli, evli mi ve çocuğu var mı?" soruları internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Müzik kariyeri boyunca birçok ünlü isme verdiği bestelerle adından söz ettiren Akçıl'ın hayatı ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Sinan Akçıl, besteci, söz yazarı, müzisyen ve şarkıcı kimliğiyle uzun yıllardır müzik sektöründe yer alıyor. Birçok ünlü sanatçıya verdiği bestelerle adını duyuran Akçıl, kariyeri boyunca hem sahne çalışmaları hem de müzik projeleriyle gündemde kalmayı başardı.

SİNAN AKÇIL KAÇ YAŞINDA?

20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Sinan Akçıl, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan sanatçı, yıllar içerisinde Türkiye'nin en bilinen bestecilerinden biri haline geldi.

SİNAN AKÇIL NERELİ?

Sinan Akçıl, müzisyen bir aileden geliyor. Babası müzik adamı Saim Akçıl, kız kardeşi ise piyanist İdil Akçıl'dır. Arnavut kökenli olduğu bilinen sanatçı, çocukluk yıllarından itibaren müzikle iç içe bir yaşam sürdürdü.

MÜZİK KARİYERİNDE HANGİ İSİMLERLE ÇALIŞTI?

Besteci kimliğiyle öne çıkan Sinan Akçıl, kariyeri boyunca İzel, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz ve Aygün Kazımova gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Ayrıca Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ettiği "Düm Tek Tek" şarkısının da söz ve müziğine imza attı.

HANDE YENER İLE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sinan Akçıl, Hande Yener'in müzik kariyerinde de önemli projelerde yer aldı. "Hande'ye Neler Oluyor?", "Hande'yle Yaz Bitmez" ve "Teşekkürler" albümlerindeki birçok şarkının söz ve bestesini hazırlayan Akçıl, pop müzik dünyasında üretkenliğiyle dikkat çekti.

SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ?

Sinan Akçıl, oyuncu Burcu Kıratlı ile 24 Aralık 2018 tarihinde evlendi. Çift, 2019 yılında boşandıktan sonra 2021 yılında yeniden evlenme kararı aldı. Ancak ikinci evlilikleri de uzun sürmedi ve çift yollarını bir kez daha ayırdı.

SİNAN AKÇIL'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Sinan Akçıl'ın bilinen bir çocuğu bulunmuyor. Ünlü sanatçı, özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da kariyerine ve müzik çalışmalarına ağırlık vermeyi sürdürüyor.

MÜZİK DÜNYASININ EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN BİRİ

Besteleri, televizyon projeleri ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sinan Akçıl, Türk pop müziğinin en tanınan isimleri arasında gösteriliyor. Özellikle birçok hit şarkının arkasındaki isim olması, sanatçının müzik sektöründeki etkisini artıran unsurlar arasında yer alıyor.