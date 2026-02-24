Üç yıldır sistematik biçimde tacize uğradığını öne süren ünlü model Simge Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyunun gündemine oturdu. İddialarını açık isim vererek paylaşan Ünal, Emniyet birimlerini de etiketleyerek yaşadıklarını duyurdu. Peki, Simge Ünal taciz olayı nedir? Simge Ünal'ı taciz ettiği iddia edilen M.A.Y. ve G.Ş. kim? Detaylar...

SİMGE ÜNAL TACİZ OLAYI NEDİR?

Yaklaşık üç yıldır tacize uğradığını iddia eden 30 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürecin halen devam ettiğini belirtti. Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir"

Model, yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Bu durum, olayın yalnızca bireysel bir ifşa değil, aynı zamanda resmi makamların dikkatine sunulmuş bir şikayet niteliği taşıdığını gösterdi.

Ünal, bir başka paylaşımında ise tacizlerin sürdüğünü ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Hala tacizlerine devam ediyor. Bugün bu hesabı seçmiş. Kim bilir kimin hesabını satın aldı yine..."

Bu ifadeler, iddiaların yalnızca geçmişe değil, halen devam eden bir sürece işaret ettiğini ortaya koydu. Özellikle "hesap satın alma" vurgusu, sosyal medya üzerinden farklı hesaplar aracılığıyla iletişim kurulmaya ya da takip yapılmaya çalışıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

SİMGE ÜNAL'I TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN M.A.Y. VE G.Ş. KİM?

Simge Ünal tarafından yapılan açıklamada isimler açık şekilde "M. A. Y." ve "G. Ş." olarak paylaşıldı. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilerde bu kişilerin açık kimlik bilgilerine yer verilmedi.

Model, paylaşımında özellikle şu detayı vurguladı:

"Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir."

Bu ifade, iddia edilen kişilerden en az birinin evli olduğunu ve Ünal ile herhangi bir yüz yüze görüşme yaşanmadığını ortaya koyuyor. Ancak söz konusu kişilerin meslekleri, sosyal statüleri ya da kamuoyunda bilinen başka özellikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.