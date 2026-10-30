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Simge Fıstıkoğlu hangi kanalda yayın yapıyor? Simge Fıstıkoğlu hangi programı sunuyor?

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Simge Fıstıkoğlu hangi kanalda yayın yapıyor? Simge Fıstıkoğlu hangi programı sunuyor?
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Televizyon dünyasının tanınan sunucularından Simge Fıstıkoğlu, ekrandaki programlarıyla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü sunucunun son dönemde sıkça konuşulmasının ardından “Simge Fıstıkoğlu hangi kanalda yayın yapıyor?” ve “hangi programı sunuyor?” soruları sıkça araştırılıyor.

Simge Fıstıkoğlu, Sözcü TV ekranlarında yayın yapıyor. Deneyimli sunucu, kanalda “Nokta Atışı” programını sunuyor. 2023 yılından bu yana Sözcü TV bünyesinde yer alan Fıstıkoğlu, kanalda farklı tartışma ve gündem programlarının da moderatörlüğünü üstlendi. İşte Simge Fıstıkoğlu’na dair bilinenler.

SİMGE FISTIKOĞLU HANGİ KANALDA?

Simge Fıstıkoğlu, Sözcü TV’de yayın yapıyor. Ünlü sunucu, 2023 yılının mart ayında yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV ile anlaşarak uzun bir aranın ardından ekranlara dönmüştü.

SİMGE FISTIKOĞLU HANGİ PROGRAMI SUNUYOR?

Simge Fıstıkoğlu, Sözcü TV’de “Nokta Atışı” programını sunuyor. Fıstıkoğlu, Sözcü TV’ye geçtiği ilk dönemde gazeteci Aytunç Erkin ile birlikte hazırladığı “Büyük Satranç Tahtası” programının moderatörlüğünü yapmıştı. Ünlü sunucu, kanalda “Sözcü Masası” ve hafta sonu yayınlanan programlarda da izleyici karşısına çıktı.

SİMGE FISTIKOĞLU HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Simge Fıstıkoğlu’nun televizyon kariyeri, 2006 yılında Habertürk TV’de spor spikeri olarak başladı. Ardından A Haber’de haber spikerliği yapan Fıstıkoğlu, Show TV’de haber ve program sunuculuğu üstlendi, TRT Spor’da spor programlarında yer aldı. 2015-2020 yılları arasında NTV’de “Simge Fıstıkoğlu’yla Spor Akşamı” programını ve ana haber bültenlerini sunan Fıstıkoğlu, 2020’de kısa bir süre Olay TV’de çalıştı. Ünlü sunucu, 2023’ten bu yana Sözcü TV’de yayın hayatını sürdürüyor.

KARDEŞİ SİNEM FISTIKOĞLU DA SÖZCÜ TV’DE

Simge Fıstıkoğlu’nun kardeşi, gazeteci ve televizyon sunucusu Sinem Fıstıkoğlu da Sözcü TV kadrosuna katıldı. Halk TV’den 19 Ekim 2026’da ayrıldığını açıklayan Sinem Fıstıkoğlu, 24 Ekim’de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Sözcü TV’ye geçtiğini duyurmuştu. Böylece iki kardeş, aynı kanalda ekran karşısına çıkacak.

SİMGE FISTIKOĞLU EVLİ Mİ?

Simge Fıstıkoğlu, 2018 yılında iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile evlendi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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