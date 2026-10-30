Simge Fıstıkoğlu hangi kanalda yayın yapıyor? Simge Fıstıkoğlu hangi programı sunuyor?

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Simge Fıstıkoğlu, Sözcü TV ekranlarında yayın yapıyor. Deneyimli sunucu, kanalda “Nokta Atışı” programını sunuyor. 2023 yılından bu yana Sözcü TV bünyesinde yer alan Fıstıkoğlu, kanalda farklı tartışma ve gündem programlarının da moderatörlüğünü üstlendi. İşte Simge Fıstıkoğlu’na dair bilinenler.

SİMGE FISTIKOĞLU HANGİ KANALDA?

Simge Fıstıkoğlu, Sözcü TV’de yayın yapıyor. Ünlü sunucu, 2023 yılının mart ayında yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV ile anlaşarak uzun bir aranın ardından ekranlara dönmüştü.