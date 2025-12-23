Şile Belediyesi'ne operasyon SON DAKİKA! Şile Belediyesinde kimler gözaltına alındı?

İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma, ikinci dalga operasyonla devam etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, suç örgütü bağlantılarını deşifre etmek amacıyla HTS kayıtları ve MASAK raporlarının titizlikle incelenmesi sonucunda gerçekleşti. Peki, Şile Belediyesine neden operasyon yapıldı? Şile Belediyesinde kimler gözaltına alındı? Detaylar...

ŞİLE BELEDİYESİNE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Şile Belediyesine düzenlenen operasyonun temel gerekçesi, belediye içerisinde yürütüldüğü iddia edilen yolsuzluk faaliyetlerinin soruşturulmasıdır. Savcılık, belediyede "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlar işlendiği şüphesiyle harekete geçti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, belediye yetkililerinin banka hesap hareketleri MASAK raporları üzerinden incelendi ve iletişim kayıtları HTS verileriyle karşılaştırıldı. Yapılan analizler sonucunda, 1'i cezaevinde bulunan kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİLE BELEDİYESİNDE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 1'i cezaevinde bulunan kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Önceki soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler arasında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da bulunuyor.

10 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk operasyonda, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Aynı operasyonda Aslı Kotan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yeni operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından olası tutuklama veya adli kontrol kararları için nöbetçi mahkemeye sevk edilecek. Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve belediye içindeki diğer şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.