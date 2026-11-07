Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında? Kuş Uçuşu oyuncusu ne zaman nişanlanıyor?

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Berk Bakioğlu evlilik teklifini Amsterdam'da, Şifanur Gül'ün doğum gününde yaptı. Oyuncu o gün sosyal medyada "En zor yaşımı tamamladım" diye yazmıştı. Şimdi sıra nişanda: Gül, katıldığı bir davette basın mensuplarına isteme ve nişanın gelecek hafta olacağını söyledi.

Düğün için ise henüz tarih yok.

ŞİFANUR GÜL NE ZAMAN NİŞANLANACAK?

Şifanur Gül, sevgilisi Berk Bakioğlu ile gelecek hafta nişanlanacak. Oyuncu isteme ve nişanın aynı hafta yapılacağını açıkladı, kesin günü paylaşmadı.

"Düğün tarihi belli değil" diyen Gül, şu sıralar nişan hazırlığıyla uğraştıklarını anlattı. Çift uzun süredir birlikte.

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

Şifanur Gül, Netflix dizileri Kuş Uçuşu ve Terzi ile tanınan oyuncu. Oyunculuk eğitimine lise yıllarında başladı, ardından Ankara Üniversitesi'nde tiyatro oyunculuğu okudu.

Kamera önüne ilk kez 2019'da Star TV'nin Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle geçti ve dizinin kadın başrolü Eylül'ü oynadı. GQ Türkiye'nin yılın yükselen kadın oyuncusu ödülünü de aldı.

ŞİFANUR GÜL KAÇ YAŞINDA?

Şifanur Gül 1997 doğumlu, 28 yaşında.

ŞİFANUR GÜL NERELİ?

Şifanur Gül Ankaralı. Ankara'da doğdu, oyunculuk eğitimini de bu şehirde aldı.

ŞİFANUR GÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Şifanur Gül, Sevdim Seni Bir Kere'den sonra 2020'de TRT 1'in Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi'yi canlandırdı. Benim Adım Melek ve Cam Tavanlar da oynadığı diziler arasında.

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Zekiye Keklik'in annesi Firuzan'ın gençliğini oynadı. Ardından Hayatımın Şansı geldi. Netflix'te ise 2022'de başlayan Kuş Uçuşu ve 2023'te yayınlanan Terzi dizilerinde rol aldı.