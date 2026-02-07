Sidiki sakat mı, Sidiki Cherif kaç maç yok?

Sidiki Cherif sakatlandı mı, kaç maç yok soruları gündemdeki yerini koruyor. Son karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Sidiki'nin sağlık durumu netleşmeye başlarken, yıldız oyuncunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı ve hangi maçları kaçıracağı futbol kamuoyu tarafından araştırılıyor.

SİDİKİ CHERİF SAKAT MI?

Sidiki Cherif sakatlık bilgileri:

Sezon 25/26

• Sakatlık : Ayak bileği burkulması

• Ne zamandan: 25 Ocak 2026

• Ne zamana: 10 Şubat 2026

• Gün: 17 gün

• Kaçırdığı maç sayısı: 2

Sezon 24/25

• Sakatlık : Uyluk çarpması

• Ne zamandan: 28 Şubat 2025

• Ne zamana: 18 Haziran 2025

• Gün: 111 gün

• Kaçırdığı maç sayısı: 11

Sezon 24/25

• Sakatlık : Uyluk çarpması

• Ne zamandan: 24 Eylül 2024

• Ne zamana: 25 Ocak 2025

• Gün: 124 gün

• Kaçırdığı maç sayısı: 15

Transfermarkt'ta yer alan bilgileregöre Sidiki Cherif'in ayak bileği burkulması sakatlığı var ve 10 Şubat'ta sahalara dönmesi bekleniyor.