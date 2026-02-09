Sidiki Cherif Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi? Sidiki Cherif sakat mı, iyileşti mi?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı öncesinde gözler Sidiki Cherif'e çevrildi. Son günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu netlik kazanmayan oyuncu için "Sidiki Cherif oynayacak mı, sakatlığı geçti mi, iyileşti mi?" soruları araştırılıyor. İşte Sidiki Cherif'in son durumu ve maçta sahada olup olmayacağına dair tüm detaylar.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı, futbolseverler tarafından canlı yayın bilgileriyle birlikte merak ediliyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için beIN Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden ve uydu ile dijital platformlar aracılığıyla izlenebiliyor. Yayın, abonelik kapsamında şifreli olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 09 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da oynanacak kritik karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarı-lacivertliler ile başkent temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Muhtemel 11:

Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Gençlerbirliği Muhtemel 11:

Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita.