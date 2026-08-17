Kocaeli siyasetinin tanınan isimlerinden Sibel Gönül’ün 60 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesi, yakınları ve siyaset camiasında büyük üzüntü yarattı. AKP çatısı altında uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Gönül’ün vefat haberi 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü kamuoyuna yansıdı. Peki, Sibel Gönül kimdir? Sibel Gönül neden öldü? Detaylar haberimizde.

SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

Azize Sibel Gönül, Kocaeli siyasetinde uzun yıllar aktif görev alan siyasetçiler arasında yer aldı. Mimarlık eğitiminin ardından meslek hayatına başlayan Gönül, daha sonra siyasete yönelerek AKP bünyesinde önemli sorumluluklar üstlendi.

12 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sibel Gönül, çocukluk ve gençlik yıllarını İzmit’te geçirdi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından mimarlık alanında çalışmaya başlayan Gönül, 2007 yılına kadar serbest mimar olarak mesleğini sürdürdü. Aynı zamanda Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketi’nin kurucu ortakları arasında yer aldı.

Mesleki çalışmalarının yanı sıra TMMOB Kocaeli Mimarlar Odası’nda da görev alan Gönül, burada yönetim kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi.

Siyasi kariyerinde ise AKP içerisinde farklı kademelerde görev yapan Sibel Gönül, iki dönem Kocaeli milletvekilliği yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlenen Gönül, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde de bulundu.

Kocaeli ile siyasi bağını uzun yıllar sürdüren Gönül, 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı olarak kamuoyunun karşısına çıktı. Böylece hem mesleki hem de siyasi kariyeriyle Kocaeli kamuoyunda tanınan isimlerden biri oldu.

SİBEL GÖNÜL NEDEN ÖLDÜ?

Sibel Gönül’ün bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Tedavi süreci devam eden Gönül, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 60 yaşında hayatını kaybetti.

Gönül’ün vefat haberi 17 Ağustos 2026 Pazartesi sabah saatlerinde kamuoyuna yansıdı. Ölümünün ardından ailesi, yakınları ve siyaset camiasında büyük üzüntü yaşandı.

Sibel Gönül’ün ölüm nedeni konusunda verilen bilgilere göre, bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü ve bu süreçte hayatını kaybettiği ifade edildi. Bunun dışında ölümüne ilişkin ek bir bilgi bulunmuyor.

Sibel Gönül için cenaze töreni 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü İzmit Fevziye Camii’nde gerçekleştirilecek. Gönül’ün cenazesi, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kocaeli siyasetinde uzun yıllar görev yapan Sibel Gönül, milletvekilliği, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı ve AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı gibi görevleriyle siyasi yaşamında iz bıraktı. 60 yaşında hayatını kaybeden Gönül’ün vefatı, siyaset dünyasında ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.