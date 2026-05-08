Shakira Dünya Kupası şarkısı: Shakira Dünya Kupası için şarkı mı yazdı, adı ne olacak, şarkı ne zaman çıkacak? Dai Dai ne zaman çıkıyor?

Güncelleme:
Shakira, Dünya Kupası müzikleriyle yeniden gündeme gelerek futbolseverlerde büyük heyecan yarattı. Daha önce “Waka Waka” ve “La La La” ile turnuva tarihine damga vuran sanatçının, 2026 FIFA Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığı iddiaları dikkat çekti. Peki, Shakira Dünya Kupası şarkısı: Shakira Dünya Kupası için şarkı mı yazdı, adı ne olacak, şarkı ne zaman çıkacak? Dai Dai ne zaman çıkıyor?

SHAKIRA DÜNYA KUPASI İÇİN ŞARKI MI ÇIKARACAK?

Evet. Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığını açıkladı. Ünlü sanatçı, turnuvanın resmi şarkısının “Dai Dai” olacağını duyurdu.

SHAKIRA DÜNYA KUPASI İÇİN NE ZAMAN ŞARKI ÇIKARIYOR?

Shakira’nın Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile birlikte seslendirdiği “Dai Dai” isimli şarkı 14 Mayıs’ta yayınlanacak.

SHAKIRA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Shakira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Maracana Stadyumu’ndan, işte Dünya Kupası resmi şarkısı ‘Dai Dai’. 14 Mayıs’ta geliyor. Hazırız!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı.

Sahra Arslan
