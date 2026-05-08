Shakira Dünya Kupası şarkısı: Shakira Dünya Kupası için şarkı mı yazdı, adı ne olacak, şarkı ne zaman çıkacak? Dai Dai ne zaman çıkıyor?

Shakira, Dünya Kupası sahnesine yeniden dönüşüyle müzik ve futbol dünyasında büyük heyecan yarattı. Daha önce “Waka Waka” ve “La La La” ile turnuvalara damga vuran ünlü sanatçının, 2026 FIFA Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığı iddiası gündeme oturdu. “Shakira Dünya Kupası için şarkı mı yazdı, şarkının adı ne olacak ve ne zaman çıkacak?” soruları ise müzikseverler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SHAKIRA DÜNYA KUPASI İÇİN ŞARKI MI ÇIKARACAK?

Evet. Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığını açıkladı. Ünlü sanatçı, turnuvanın resmi şarkısının “Dai Dai” olacağını duyurdu.

SHAKIRA DÜNYA KUPASI İÇİN NE ZAMAN ŞARKI ÇIKARIYOR?

Shakira’nın Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile birlikte seslendirdiği “Dai Dai” isimli şarkı 14 Mayıs’ta yayınlanacak.

SHAKIRA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Shakira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Maracana Stadyumu’ndan, işte Dünya Kupası resmi şarkısı ‘Dai Dai’. 14 Mayıs’ta geliyor. Hazırız!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı.