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Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı soruları Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı nedeniyle merak ediliyor. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı tek maç olarak oynanacak ve rövanşı bulunmuyor. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI TEK MAÇ MI?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı tek maç olarak oynanacak, rövanşı bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında her takım 8 farklı rakiple birer kez karşılaşıyor. Takımlar bu maçların 4'ünü kendi sahasında, 4'ünü deplasmanda oynuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG AŞAMASI NASIL İŞLİYOR?

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9. ile 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turuna yükselmek için play-off turunda iki maçlı eşleşmelerde mücadele ediyor.

FENERBAHÇE VE SHAKHTAR DONETSK PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 5 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada bulunuyor. İki takım da play-off potası için bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşmada iki Türk teknik direktör de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'i ise Arda Turan çalıştırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün ilk kez karşı karşıya gelecek olması da maçın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.