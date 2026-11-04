Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Ülkesindeki savaş nedeniyle iç saha maçlarını Ukrayna dışında oynayan Shakhtar Donetsk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ev sahipliği maçlarını Londra'daki Stamford Bridge'de oynuyor. İşte Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçına dair merak edilenler.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Shakhtar Donetsk'in ev sahipliğinde oynanacak. Shakhtar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarını İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de oynuyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Shakhtar deplasmanının Londra'da gerçekleşmesi bekleniyor.

SHAKHTAR DONETSK NEDEN LONDRA'DA OYNUYOR?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna'da süren savaş nedeniyle uluslararası maçlarını uzun süredir ülkesi dışında oynuyor. Ukrayna ekibi, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçları için Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'i tercih etti.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçının yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını TRT 1 ekranlarından yayınlayan TRT'nin bu karşılaşmayı da şifresiz olarak ekrana getirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ MAÇI

Fenerbahçe, Shakhtar maçından önce bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda Liverpool'u ağırlayacak.