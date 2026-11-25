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Shakhtar Donetsk Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı, kadrolarda kimler var soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İki takımın ilk 11'leri UEFA kuralları gereği karşılaşmadan yaklaşık bir saat önce açıklanacak. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç, İngiltere'de yerel saatle 20.00'de başlamış olacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.

SHAKHTAR DONETSK İLK 11:

FENERBAHÇE İLK 11:

FENERBAHÇE VE SHAKHTAR DONETSK PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 5 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada bulunuyor. İki takım da play-off potası için bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşmada iki Türk teknik direktör de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'i ise Arda Turan çalıştırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün ilk kez karşı karşıya gelecek olması da maçın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.