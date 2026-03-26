Sezgin Köysüren kimdir? Sezgin Köysüren ne iş yapıyor?

SEZGİN KÖYSÜREN KİMDİR?

İş dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Sezgin Köysüren, Türkiye’de inşaat ve perakende sektörlerindeki yatırımlarıyla öne çıkan bir iş insanıdır. Aslen Kırşehirli olan Köysüren, profesyonel iş hayatına doğup büyüdüğü şehirde ilk adımlarını attı. 1995 yılında Kırşehir’de inşaat sektöründeki ilk projesini hayata geçiren iş insanı, 2001 yılına kadar memleketinde çok sayıda konut projesini başarıyla tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

Bu dönemde elde ettiği yerel tecrübeler, Köysüren’in gelecekteki büyük yatırımlarının temelini oluşturdu. Yerel başarıyı ulusal bir marka ile taçlandırma kararı, onun kariyer yolculuğunun dönüm noktalarından biri oldu. İş dünyasında adından söz ettirmeye başlayan Köysüren, yalnızca inşaat alanında değil, farklı sektörlerde de stratejik yatırımlar yaparak portföyünü genişletti.

SEZGİN KÖYSÜREN NE İŞ YAPIYOR?

Sezgin Köysüren’in iş hayatı iki ana sektörde yoğunlaşmaktadır: inşaat ve perakende, ayrıca savunma sanayisi alanındaki yatırımları ile de dikkat çekmektedir. Günümüzde Ekpa Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Köysüren, 26 yılı aşkın tecrübesiyle hem yeni projelere öncülük ediyor hem de mevcut yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.