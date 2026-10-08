Sezen Aksu öldü mü, yaşıyor mu? Sezen Aksu'nun sağlık durumu nasıl?

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Sezen Aksu hakkında ortaya çıkan sağlık gelişmesi, sanatçının hayranlarını endişelendirdi. Rahatsızlanmasının ardından hastanede tedavi gören ve biyopsi yapılan Sezen Aksu'nun taburcu olduğu öğrenildi. Bunun üzerine “ Sezen Aksu öldü mü?”, “ Sezen Aksu yaşıyor mu?” ve “ Sezen Aksu'nun sağlık durumu nasıl?” soruları gündeme geldi. Ünlü sanatçının son sağlık durumu ve yaşadığı rahatsızlığın detayları merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEZEN AKSU ÖLDÜ MÜ?

Hayır. Sezen Aksu'nun öldüğüne dair bir durum söz konusu değil. Rahatsızlanmasının ardından hastanede tedavi gören sanatçı, üç günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

SEZEN AKSU YAŞIYOR MU?

Evet, Sezen Aksu yaşıyor. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören usta sanatçının taburcu olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEZEN AKSU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sezen Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Rahatsızlanmasının ardından hastanede üç gün tedavi gören sanatçıya biyopsi yapıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Sezen Aksu'nun dinlenmeye geçtiği öğrenildi.

SEZEN AKSU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Sezen Aksu'nun hastaneye yatmasına neden olan rahatsızlığın ne olduğu konusunda net bir hastalık adı açıklanmadı. Sanatçıya hastanede biyopsi yapıldığı ve üç gün tedavi gördüğü biliniyor. Biyopsinin sonucu ya da kesin tanıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.