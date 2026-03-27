Sezen Aksu ile Nazan Öncel şarkı mı çıkaracak, ne zaman? Sezen Aksu ile Nazan Öncel şarkısının ismi nedir, hangi tür şarkı çıkacak?

Sezen Aksu ve Nazan Öncel yıllar sonra sahnede bir araya geliyor! İki ünlü sanatçının ortak çalışması müzik dünyasını heyecanlandırdı. Hayranlar, yeni şarkının detaylarını ve çıkış tarihini merakla bekliyor. Peki, bu sürpriz düetin adı ne olacak ve hangi tür müzikle karşımıza çıkacak? Detaylar müzikseverleri şimdiden heyecanlandırıyor.

SEZEN AKSU İLE NAZAN ÖNCEL ŞARKI MI ÇIKARACAK?

Evet, Sezen Aksu ve Nazan Öncel, yıllar sonra birlikte yeni bir şarkı hazırlığında olduklarını duyurdu. İki ünlü sanatçı, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla hayranlarını sevindirdi ve birlikte poz vererek şarkının müjdesini verdi.

ŞARKI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nazan Öncel’in sosyal medya paylaşımına göre, Sezen Aksu ile birlikte hazırladıkları “Erkekler de Yanar” düeti 3 Nisan’da yayınlanacak.

SEZEN AKSU KİMDİR?

Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcıdır. “Minik Serçe” lakabıyla bilinen Aksu, 1970’lerden itibaren şarkılarıyla Türk pop müziğine yön veren bir figür hâline geldi. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Aksu, pek çok sanatçının albümlerinin yapımcılığını üstlendi ve dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı. İzmir’de büyüyen sanatçı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okurken müzik kariyerine yön vermek için İstanbul’a taşındı ve 1975’te ilk plağını çıkardı.

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Nazan Öncel, 6 Şubat 1956’da İzmir Karşıyaka’da doğmuş, Türk pop ve rock müziğinin özgün söz yazarı, besteci ve yorumcusudur. “Sokak Kızı” lakabıyla tanınan Öncel, 1980’lerden itibaren toplumsal ve kişisel temalı şarkılarıyla tanındı. 60’tan fazla eseri diğer sanatçılar tarafından da seslendirilen Öncel, Türk müziğinin önemli ve üretken isimlerinden biridir.

Sahra Arslan
