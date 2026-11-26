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Sevgi Öksüzoğlu kimdir, Sevgi Öksüzoğlu neden öldü soruları, kazanın ardından araştırılmaya başlandı. Sevgi Öksüzoğlu, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Bağcılar'daki Koçman Caddesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu ağır yaralandı. Öksüzoğlu, sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SEVGİ ÖKSÜZOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Sevgi Öksüzoğlu, Bağcılar'da kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aynı kazada Vedat Toprak da yaşamını yitirdi.

SEVGİ ÖKSÜZOĞLU KİMDİR?

Sevgi Öksüzoğlu, 59 yaşındaydı. Öksüzoğlu'nun hayatına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

BAĞCILAR'DAKİ KAZA NASIL OLDU?

Kaza, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 12.25 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Koçman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. NTV'nin haberine göre otomobil, yayalara çarpmadan önce bir motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 46 yaşındaki Vedat Toprak ile 59 yaşındaki Sevgi Öksüzoğlu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan bir kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yakınlarını kaybedenler büyük üzüntü yaşadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI MI?

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği, yapılacak inceleme ve güvenlik kamerası görüntülerinin değerlendirilmesiyle netlik kazanacak.