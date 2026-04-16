Sevdiğim Sensin yayın günü mü değişti, kanalı mı değişti, Sevdiğim Sensin niye yok? Sevdiğim Sensin hangi gün yayınlanıyor?

İzleyiciler “Sevdiğim Sensin yayın günü mü değişti, kanal mı değişti?” sorusunun yanıtını ararken, yapımın yeni yayın saati ve günü hakkında net bilgi araştırılıyor. Peki Sevdiğim Sensin hangi gün yayınlanıyor, yayın akışında bir değişiklik var mı? İşte tüm merak edilenler…

SEVDİĞİM SENSİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? İZLEYİCİLER İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Star TV ekranlarında her Perşembe akşamı fırtınalar estiren Sevdiğim Sensin dizisinin yayın günüyle ilgili ortaya atılan iddialar, izleyiciler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Ancak yapılan resmi bilgilendirmelere göre dizinin yayın gününde kalıcı bir değişiklik bulunmuyor. Erkan ve Dicle’nin sürükleyici hikâyesini konu alan yapım, aksilik yaşanmadığı sürece Perşembe akşamları kendi saatinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMADI?

Dizinin yeni bölümünün 16 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelmemesi üzerine gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye’yi yasa boğan feci saldırı nedeniyle yayın akışında zorunlu bir değişikliğe gidildi. Toplumu derinden etkileyen bu trajedi ve ilan edilen yas havası sebebiyle, birçok eğlence programı ve dizi yayını gibi Sevdiğim Sensin de toplumsal hassasiyet gereği bu haftalık ertelendi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN EKRANDA OLACAK? BEKLENEN TARİH NETLEŞTİ

Meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle verilen bu zorunlu aranın ardından, dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Alınan kararlar doğrultusunda, 16 Nisan akşamı yayınlanmayan 10. bölümün önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması planlanıyor. Bir son dakika değişikliği yaşanmaması halinde Sevdiğim Sensin, haftaya Perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ SALDIRISI SONRASI MEDYADA YAS KARARI

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı, sadece eğitim dünyasında değil, medya ve televizyon dünyasında da derin bir sarsıntıya yol açtı. Can kayıplarının yaşandığı bu acı hadisenin ardından yayıncı kuruluşlar, yas sürecine saygı göstermek adına eğlence içerikli yayınlarını askıya alarak akışlarını yeniden düzenledi. İzleyici kitlesi, alınan bu anlamlı erteleme kararını toplumsal bir dayanışma örneği olarak anlayışla karşıladı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? HEYECAN DORUKTA

Bir haftalık zorunlu rötardan sonra yayınlanacak yeni bölümde, Erkan ve Dicle arasındaki gerilim zirveye çıkıyor. Dicle’nin boşanma belgeleriyle ilgili öğrendiği sarsıcı gerçekler ve Erkan’ın ailesi ile sevdiği kadın arasında yapmak zorunda kalacağı zorlu seçimler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Sürpriz karşılaşmaların ve büyük yüzleşmelerin damga vuracağı yeni bölüm, önümüzdeki hafta hayranlarını heyecan dolu anlarla buluşturacak.