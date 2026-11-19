Sevdiğim Sensin'in 24. bölümünün finalinde gergin bir yüzleşmenin ardından yere yığılan Esat Aldur'un akıbeti, bu akşam Star TV'de yayınlanacak 25. bölümde netleşecek. 25. bölüm fragmanında Derya'nın kendini korumaya çalışırken Esat'ı kazara itmesi sonucu Esat'ın hayatını kaybettiği ve cenaze töreni yapıldığı görülüyor. Esat'a hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın ise Prime Video dizisi Eşref Tek'in kadrosuna katıldığı öğrenildi. Ancak Danyal'ın Sevdiğim Sensin'den ayrıldığına ilişkin oyuncu, Star TV ya da yapım şirketi Ay Yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sevdiğim Sensin Esat öldü mü, Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı, Danyal'ın yeni dizisi ne ve 25. bölümde neler olacak soruları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Esat'ın akıbetine ilişkin tüm detaylar.

SEVDİĞİM SENSİN ESAT ÖLDÜ MÜ?

Sevdiğim Sensin'in 25. bölüm fragmanında Esat'ın hayatını kaybettiği görülüyor. Fragmanda Derya, kendini korumaya çalışırken Esat'ı kazara itiyor ve Esat bu olayın ardından ölüyor. Fragmanda Esat için düzenlenen cenaze töreni de yer alıyor. Esat'ın akıbeti, bu akşam yayınlanacak 25. bölümde kesinleşecek.

SEVDİĞİM SENSİN 24. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sevdiğim Sensin'in 24. bölümünün finalinde Esat, gergin bir yüzleşmenin ardından hareketsiz şekilde yere yığıldı. Bölüm, Esat'ın yaşayıp yaşamadığının belirsiz kalmasıyla sona erdi. Dizinin resmi hesabından yapılan "Esat kendi kazdığı kuyuya düştü…" paylaşımı da merakı artırdı.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL DİZİDEN AYRILDI MI?

Hüseyin Avni Danyal'ın Sevdiğim Sensin'den ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 25. bölüm fragmanında Esat'ın cenazesinin yer alması ve Danyal'ın yeni bir diziye katılması, oyuncunun hikayeden ayrılacağı yorumlarına neden oldu.

Dizide Erkan karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz'ın, Hüseyin Avni Danyal ile birlikte gülerek sarıldıkları siyah beyaz bir fotoğraf paylaşması da Danyal'a bir veda olarak yorumlandı.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL'IN YENİ DİZİSİ NE?

Hüseyin Avni Danyal, Prime Video'da yayınlanacak Eşref Tek dizisinin kadrosuna katıldı. Danyal, dizide kumar baronu Tayfun karakterine hayat verecek. Tayfun, Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Derin karakterinin babası olarak hikayede yer alacak. Dizinin yayın tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SEVDİĞİM SENSİN 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevdiğim Sensin'in 25. bölümünde Esat'ın ölümü İnci ve Dicle'yi derinden sarsıyor. İnci, ortaya çıkan yeni durumu kendi lehine kullanmaya çalışıyor ve bunun en ağır bedelini Dicle ödüyor. İnci, Dicle'yi kız kardeşinin hapse girmesiyle tehdit ederek hamileliğini sonlandırmasını istiyor. Fragmanda İnci'nin Dicle'ye "Sen bu bebekten kurtulacaksın" dediği duyuluyor. Dicle'nin bu tehdit karşısında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

SEVDİĞİM SENSİN 25. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevdiğim Sensin'in 25. bölümü bu akşam, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Star TV ekranlarında yayınlanacak.

SEVDİĞİM SENSİN HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sevdiğim Sensin, her perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Helin Kandemir, Aytaç Şaşmaz ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler yer alıyor.