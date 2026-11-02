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Sevde Nur Çakıcı kimdir, Sevde Nur Çakıcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Sevde Nur Çakıcı kimdir, Sevde Nur Çakıcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, son günlerde adı en çok araştırılan isimler arasına girdi. Kütahya siyasetinde aktif rol üstlenen Çakıcı'nın gündeme gelmesinin ardından kamuoyu, onun kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu ve mesleğini merak etmeye başladı.

 

Ak Parti'nin Kütahya teşkilatında kadın kollarının çalışmalarını yürüten Sevde Nur Karabacak Çakıcı, saha faaliyetleri ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Filistin'e destek amacıyla yaptığı boykot çağrısı ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen Çakıcı'nın hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. İşte Sevde Nur Çakıcı'ya dair merak edilenler.

SEVDE NUR ÇAKICI KİMDİR?

1997 yılında Kütahya’da doğan Av. Sevde Nur Çakıcı, ilk, orta ve lise öğrenimini doğup büyüdüğü şehir olan Kütahya’da tamamlamıştır. Hukuk eğitimini Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başarıyla tamamlayarak 2020 yılında mezun olmuş, ardından meslek hayatına başlamıştır. Kütahya’da serbest avukat olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Mesleki kariyerinin yanı sıra genç yaşlardan itibaren toplumsal meselelerle yakından ilgilenmiş, sivil toplum faaliyetlerinde aktif görevler üstlenmiş ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Kadınların toplumsal hayattaki etkinliğinin artırılması, gençlerin eğitim ve gelişim süreçlerine destek olunması ve sosyal dayanışma kültürünün güçlendirilmesine yönelik birçok çalışmada görev almıştır. Siyasi hayatına AK Parti teşkilatlarında başlayan Çakıcı, teşkilatçılık kültürünü sahada edinmiş, vatandaşla doğrudan temas kuran çalışmaların içerisinde yer almıştır. 2022 yılında AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı görevine getirilmiş; bu görev süresince teşkilat çalışmalarının hukuki süreçlerinin yürütülmesi, kadınların siyasi katılımının artırılması ve yerel ölçekte gerçekleştirilen organizasyonların koordinasyonunda önemli sorumluluklar üstlenmiştir.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti’den Kütahya Belediye Meclis Üyesi seçilen Çakıcı, yerel yönetim alanında aktif görev üstlenerek şehrin gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir. Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra Encümen Üyeliği görevini yürütmüş; Gayrimenkul Satış Komisyonu, Etik Komisyonu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonlarında görev almıştır. Yerel yönetimlerde şeffaflık, hesap verebilirlik, etkin kaynak kullanımı ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. AK Parti Kütahya 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı seçilmiş olup, bu görevini halen yürütmektedir.2024 yılında evlenen Sevde Nur Çakıcı, yaşamını ve mesleki faaliyetlerini Kütahya’da sürdürmektedir. Bu süreçte hukuk, siyaset ve yerel yönetim alanlarında edindiği tecrübeyi, şehrine ve ülkesine değer katacak projelere dönüştürme hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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