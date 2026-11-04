Sevdan Bir Ateş 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Sevdan Bir Ateş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'te ilk bölümün ardından gözler 10. bölüme çevrildi. Sevdan Bir Ateş 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak soruları gündemde yer alırken, izleyiciler Mirza'nın yeğeni Kerem'i bulmasının ardından yaşanacak gelişmeleri araştırıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımlarının Show TV'nin resmi kanallarından paylaşılması bekleniyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDEN İZLENİR?

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, yayın hayatına başlamasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Mirza'nın geçmişiyle yeniden yüzleşmesini ve ailesiyle yaşayacağı zorlu mücadeleyi konu alan diziyi takip etmek isteyenler, “Sevdan Bir Ateş nereden izlenir?”, “Sevdan Bir Ateş canlı izleme linki var mı?” ve “Sevdan Bir Ateş hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?

Sevdan Bir Ateş, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın beklenmedik gelişmelerin ardından geçmişiyle karşı karşıya kalmasını anlatıyor. Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılması, tüm planlarını altüst ediyor.

Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun 10 yaşındaki kızı Hüma'yı buluyor. Kerem'i kurtarmanın yanı sıra Leyla ve Hüma'yı da Suriye'den çıkarmaya çalışan Mirza, zorlu bir yolculuğa girişiyor.

Mirza'nın Kapadokya'ya dönmesiyle birlikte asıl mücadele başlıyor. Ailesinin karşısında yeni bir sınav veren Mirza, geçmişte yaşananların gölgesinde hem ailesiyle hem de kendi duygularıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Mirza Kozaklı karakterini Murat Ünalmış canlandırırken, Leyla Kızılırmak karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Sevdan Bir Ateş'in oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin ve Okday Korunan da bulunuyor.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

• Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

• Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

• Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

• Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

• Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

• Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

• İsmail Hakkı – Cici

• Beyti Engin – İrfan

• Okday Korunan – Çakır

SEVDAN BİR ATEŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdan Bir Ateş'in ilk bölümünün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İzleyiciler, “Sevdan Bir Ateş 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 10. bölüm fragmanının yayın durumu, Show TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ KANALDA?

Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri yayın günü ve saatinde Show TV üzerinden izlenebilir. Diziyi internetten takip etmek isteyen izleyiciler de resmi yayın seçeneklerini değerlendirebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mirza, Leyla ve Hüma’nın at çiftliğinden çarşı sokaklarına uzanan neşeli anları izleyenlerin içini ısıtırken, Hüma’ya at bindiren Mirza’nın “Sen benim kızımsın, bunu biliyorum” sözleri duygulandırdı. Ancak bu huzurlu anların ardından gelen bir itiraf, mutluluğun yerini öfkeye bıraktı. Destan’ın Mihre’ye söylediği “Kızım, senin kocan kaçırdı be Leyla’yı!” sözlerine kapıda kulak misafiri olan Leyla, kaçırılmasının ardındaki gerçeği öğrendi. Duyduklarıyla sarsılan Leyla, öfkeyle Destan’ın karşısına çıktı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından avluya koşan Leyla’nın Mirza’ya “Her şeyi onlar yaptı!” diye haykırması, tanıtımın en çarpıcı anı oldu. Leyla’nın öğrendikleri karşısında Mirza’nın nasıl bir tepki vereceği ve bu itirafın kimleri köşeye sıkıştıracağı, yeni bölüm öncesi merakı artırdı.

YENİ BÖLÜMDE NEELR OLACAK?

Mirza’nın Hüma’nın kendi kızı olduğunu açıklamasıyla başlayan tanıtım, küçük kızın kaybolmasıyla gerilimi yükseltiyor. Hüma’yı konağa getiren Mirza, Vuslat’ın “Oğlum ne oluyor burada? Ne kurbanı bu?” sorusuna, “Kızımın kurbanı. Hüma benim kızım” yanıtını veriyor. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla konakta yeni bir dönem başlarken Akif’in “Bir bakmışsınız Hüma kuyuda dardadır, bir bakmışsınız Hüma konağa sultandır” sözleri dikkat çekiyor. Mirza’nın kızının saçlarını okşadığı anlar duygulandırırken Leyla, “Bütün gün babanın yanında kalacaksın. Ondan sonra hep beraber olacağız” diyerek Hüma’ya güven veriyor. Ancak baba kızın kavuşmasının ardından yaşananlar, bu mutluluğu yarıda bırakıyor. Hüma’nın kaybolmasıyla Mirza ve Leyla sokaklarda kızlarını aramaya başlıyor. Leyla’nın “Bir haber var mı, buldunuz mu? Nereye gider küçücük çocuk?” sözleri ve elinde oyuncak bebekle çaresizce bekleyişi endişeyi artırıyor. Yaman’ın “Sen dur Mirza efendi. Bunlar daha iyi günlerin” tehdidi ise dikkatleri onun üzerine çekiyor. Finalde, korku içinde saklanan Hüma’nın peşindeki Faysal’ın küçük kızı bulup “Sobe” demesi, yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.