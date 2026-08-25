Servet Koçak kimdir? Servet Koçak kaç yaşında, nereli?

Türkiye’nin zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak, özellikle sahibi olduğu Kara Todori Paşa Yalısı ve yaptığı hayır işleriyle dikkat çekiyordu. Koçak’ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dört yıl önce hazırladığı vasiyetnamesinin açılması, aile hayatı ve mirasına ilişkin ayrıntıların da gündeme gelmesine neden oldu. Servet Koçak kimdir, kaç yaşında vefat etti ve nereli? Servet Koçak’ın kariyeri ve hayatına ilişkin detaylar haberimizde...

SERVET KOÇAK KİMDİR?

Servet Koçak, Türkiye’nin varlıklı iş insanları arasında gösterilen ve özellikle İstanbul Boğazı’ndaki tarihi Kara Todori Paşa Yalısı’nın sahibi olmasıyla tanınan bir isimdi. Eğitim ve hayır çalışmalarına verdiği destekle de bilinen Koçak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda okul yaptırdı.

SERVET KOÇAK KAÇ YAŞINDA?

Servet Koçak, 10 Mayıs 2026’da 89 yaşında hayatını kaybetti. Koçak’ın vefatının ardından 2022 yılında hazırladığı vasiyetnamesi açıldı ve miras paylaşımına ilişkin ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

SERVET KOÇAK NERELİ?

Servet Koçak’ın nereli olduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde net bir doğum yeri bilgisi bulunmuyor. Koçak, yaşamının önemli bölümünü İstanbul’da sürdürmesi ve İstanbul Boğazı’ndaki Kara Todori Paşa Yalısı’nın sahibi olmasıyla tanınıyordu.

SERVET KOÇAK'IN KARİYERİ

Servet Koçak, sahip olduğu gayrimenkuller ve yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen varlıklı isimleri arasında gösterildi. İstanbul Boğazı’nın önemli yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı’nın sahibi olan Koçak, aynı zamanda eğitim alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Türkiye’nin birçok yerinde onlarca okul yaptırarak eğitime katkıda bulundu. Koçak’ın vefatının ardından ise 12 Ocak 2022 tarihinde hazırladığı vasiyetnamesi açıldı ve iki oğlunu mirasından çıkardığı ortaya çıktı.