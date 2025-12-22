Haberler

Güncelleme:
Genç şarkıcı ve oyuncu Serra Arıtürk, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sahne alacak mı sorusu gündemde. Peki, Serra Arıtürk O Ses Yılbaşı'na mı katılacak? Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müzik ve oyunculuk dünyasının genç yeteneği Serra Arıtürk, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Serra Arıtürk kim, kaç yaşında ve nereli? Hayranları, Arıtürk'ün müzik kariyerini ve oyunculuk serüvenini merak ederken, programda hangi sürpriz performanslarla yer alacağı da konuşuluyor. Detaylar haberin devamında…

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Serra Arıtürk, müzisyen, YouTuber ve dizi-film oyuncusudur. Müzik kariyerine çocuk yaşta başlayan Arıtürk, gitar çalmayı öğrenmiş ve cover çalışmaları ile ün kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisiyle adım atmıştır ve ardından birçok dizi ve film projesinde rol almıştır.

SERRA ARITÜRK KAÇ YAŞINDA?

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 doğumludur ve 27 yaşındadır.

SERRA ARITÜRK NERELİ?

Serra Arıtürk, İstanbul doğumludur.

SERRA ARITÜRK'ÜN KARİYERİ

Müzik Kariyeri:

Cover çalışmaları ve kendi şarkıları ile tanınan Arıtürk, 2019 yılında Kendimi Bilmeden adlı şarkısını çıkarmıştır. Diğer şarkıları arasında Kimse Yok ve Olmazdım yer alır.

Oyunculuk Kariyeri:

  • Aşkın Tarifi (Naz Soyluer, 2021)
  • Kulüp (Keriman, 2022-2023)
  • Kuvvetli Bir Alkış (Ahu, konuk oyuncu, 2024)
  • Taş Kağıt Makas (Alev Parlak, 2024)
  • Asaf (Meltem, 2024)

Sinema Filmi:

  • Güneşi Söndürmem Gerek (Umut, 2024)

SERRA ARITÜRK O SES TÜRKİYE YILBAŞI'NA MI KATILACAK?

Evet, Serra Arıtürk, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek ve programdaki sürpriz projeleri ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sahra Arslan
Gündem
