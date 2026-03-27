Serpil Örümcer kimdir, neden gündemde? Serpil Örümcer kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam ve müzik dünyasının eski yıldızlarından Serpil Örümcer, son dönemde yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmak zorunda kalan ve artan kira fiyatlarıyla mücadele eden Örümcer’in açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERPİL ÖRÜMCER NEDEN GÜNDEMDE?

Yeşilçam’ın tanınan isimlerinden Serpil Örümcer, kentsel dönüşüm ve artan kira fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Evini boşaltmak için zamanı daralan Örümcer, geçimini sağlamak amacıyla resimlerini, kasetlerini ve üzerinde fotoğrafı bulunan bir saati satışa çıkardı. Sosyal medyada kullanıcılar, Örümcer’e destek olunması için Sedat Peker’i etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Serpil Örümcer, 8 Aralık 1952 doğumlu, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. 1967 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış ve 70’li yıllarda sinema ve müzik dünyasında adını duyurmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok albüm ve 45’lik yayımlamış, Yeşilçam’ın popüler isimlerinden biri olmuştur.

SERPİL ÖRÜMCER KAÇ YAŞINDA?

Serpil Örümcer, 8 Aralık 1952 doğumlu olup 73 yaşındadır.

SERPİL ÖRÜMCER NERELİ?

Serpil Örümcer, Türkiye doğumludur.

SERPİL ÖRÜMCER’İN KARİYERİ

Örümcer, müzik kariyerine Berkant ile evliyken başlamış ve 5 albüm ile 7 adet 45’lik çıkarmıştır. Sinema kariyerinde ise 1968 tarihli Benim De Kalbim Var, 1969 tarihli Çingene Aşkı Paprika ve 1970 tarihli Adım Kan Soyadım Silah gibi yapımlarda rol aldı. 1976’da Dalgacı Mahmut, 1978’de Ali Babanın Çiftliği gibi filmlerle devam eden kariyeri, 2024 yılında Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle günümüze kadar uzandı. Ayrıca, 1983’ten 1987’ye kadar çeşitli uzunçalar albümler yayımladı ve Yeşilçam’da unutulmaz bir iz bıraktı.