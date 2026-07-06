Serkan Tütüncü kimdir? Zeynep Bastık'ın sevgilisi Serkan Tütüncü kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü dizileri

Zeynep Bastık ile oyuncu sevgilisi Serkan Tütüncü'nün evlilik kararı alması magazin gündemine damga vurdu. Paris'te romantik bir evlenme teklifi alan Bastık, düğünün yaz bitmeden yapılacağını açıklayınca gözler başarılı oyuncu Serkan Tütüncü'nün hayatına çevrildi. Peki, Serkan Tütüncü kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

SERKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkan Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi. Arnavut kökenli olan oyuncu, eğitimini Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamladı.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce profesyonel olarak futbol oynayan Tütüncü; Göztepe, İzmirspor ve Alaçatıspor formalarını giydi. Futbol kariyerinin ardından oyunculuğa yönelen isim, 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisiyle ekranlara adım attı.

SERKAN TÜTÜNCÜ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

7 Şubat 1991 doğumlu olan Serkan Tütüncü, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Başarılı oyuncu, İzmir'in Tire ilçesinde doğmuştur.

SERKAN TÜTÜNCÜ'NÜN OYUNCULUK KARİYERİ

Serkan Tütüncü, oyunculuk kariyerindeki çıkışını 2019-2020 yıllarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle yakaladı. Daha sonra Bay Yanlış, Masumiyet, Hayaller ve Hayatlar, Kirli Sepeti ve Sandık Kokusu dizilerinde rol alarak kariyerini sürdürdü.

SERKAN TÜTÜNCÜ DİZİLERİ

Serkan Tütüncü'nün rol aldığı diziler şunlardır:

2018 – İnsanlık Suçu

2019-2020 – Afili Aşk

2020 – Bay Yanlış

2021 – Masumiyet

2022 – Hayaller ve Hayatlar

2022 – Kusursuz Kiracı

2023-2024 – Kirli Sepeti

2024 – Sandık Kokusu

Özel hayatıyla da gündemde olan Serkan Tütüncü, şarkıcı Zeynep Bastık ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Paris'te aldığı evlilik teklifinin ardından Bastık, düğünün yaz bitmeden yapılacağını duyurdu.