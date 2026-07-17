Serkan Nişancı kimdir, Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Serkan Nişancı, biyografisi ve kariyer yolculuğuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle "Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularının yanıtı internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Serkan Nişancı'nın eğitim hayatından mesleki kariyerine ve özel yaşamına kadar merak edilen tüm bilgiler.

SERKAN NİŞANCI KİMDİR? SERKAN NİŞANCI KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Ankara türküleri ve oyun havalarıyla tanınan başarılı sanatçı Serkan Nişancı, güçlü sahne performansı ve seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle O Ses Türkiye yarışmasının ardından adını daha geniş kitlelere duyuran sanatçı hakkında "Serkan Nişancı kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Evli mi?" soruları sıkça araştırılıyor. İşte Serkan Nişancı'nın hayatı, müzik kariyeri ve eserleri hakkında merak edilenler.

SERKAN NİŞANCI KİMDİR?

Serkan Nişancı, 4 Mart 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin yanı sıra eğitim hayatını da İstanbul'da tamamladı. İstanbul doğumlu olmasına rağmen Ankara türküleri ve oyun havalarına ağırlık vermesi nedeniyle birçok kişi tarafından Ankaralı sanılıyor.

Sanatçı, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu nedenle eğitim hayatı ve aile yaşantısıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Röportajlarında da daha çok müzik kariyeri ve yeni projelerine odaklanıyor.

SERKAN NİŞANCI KAÇ YAŞINDA?

4 Mart 1977 doğumlu olan Serkan Nişancı, 48 yaşındadır. Uzun yıllardır müzik sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SERKAN NİŞANCI NERELİ?

Serkan Nişancı İstanbul doğumludur. Ancak kariyerinde Ankara türküleri ve Ankara oyun havalarına geniş yer vermesi nedeniyle dinleyiciler arasında Ankaralı olduğu yönünde yaygın bir kanaat oluşmuştur.

SERKAN NİŞANCI EVLİ Mİ?

Serkan Nişancı'nın özel yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bilgiler oldukça sınırlıdır. Sanatçı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği için evli olup olmadığına dair net ve resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

SERKAN NİŞANCI'NIN MÜZİK KARİYERİ

Müziğe genç yaşlarda başlayan Serkan Nişancı, uzun yıllar çeşitli mekânlarda sahne aldı. Müzik sektöründe önemli bir tecrübe kazanmasına rağmen ilk albümünü 2012 yılında müzikseverlerle buluşturdu.

İlk albümünün ardından yaklaşık iki yılda bir yeni albüm çıkarmaya özen gösteren sanatçı, çalışmalarını titizlikle hazırlayarak dinleyicilerinin beğenisine sundu. Röportajlarında yeni albüm projeleri üzerinde çalıştığını ve üretmeye devam edeceğini sık sık dile getirdi.

O SES TÜRKİYE İLE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Serkan Nişancı, 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Yarışmaya katılmadan önce albümleri ve sahne deneyimi bulunan sanatçı, performanslarıyla dikkat çekti.

O Ses Türkiye'nin ardından tanınırlığını artıran Serkan Nişancı, özellikle İstanbul ve Ankara'da sahne alan en çok tercih edilen isimlerden biri hâline geldi. Ankara havalarını modern yorumuyla seslendirmesi, geniş bir hayran kitlesi edinmesini sağladı.

SERKAN NİŞANCI'NIN ALBÜMLERİ

Serkan Nişancı'nın müzik kariyerinde yayımladığı albümler arasında şunlar yer alıyor:

• Gözüme Baka Baka

• Kara Gözlüm Ölesim Var

• Aşkın Starları

• Yar Gözlerin Ağlar Gibi

• Sen De Anlarsın

• Özledim

• Deli Yüreğime Zorsun

• Gül Eğlen Oyna

• Ankara'nın En İyileri

• Kurtlar Sofrası

• Ankara'nın Beyleri

• Yalan Olmuş Sevdalar

• Alem Başlıyor

SERKAN NİŞANCI'NIN EN SEVİLEN ŞARKILARI

Serkan Nişancı'nın dinleyiciler tarafından ilgi gören eserlerinden bazıları şunlardır:

• Hayal Olur

• Gül Eğlen Oyna

• Yar Bana

• Gelsene

• Gözüme Baka Baka

• Hıçkırık

• Sessiz Sedasız

• Yar Gözlerin Ağlar Gibi

• Sen De Anlarsın

• Özledim

• Deli Gibi Yüreğime Zorsun

• Sevdiğim Al Yazmalım

• Hem Delisin Hem Hanım

• Dayanamam

• Sen Aldırma

• Atamın Seğmenleri / Hüdayda / Yumurtanın Sarısı

• Mavi Boncuk Gözleri

• Yalan Olmuş Sevdalar

• Ankara Kızlarına

• Bir Sevdadır Ankara

• Sen Olmayınca

• Karagözlüm Ölesim Var

• Oynada Dönder Sar Beni

• Balım Benim

• Elveda

• Seviyorum Bir Tek Seni

• Dari Dari