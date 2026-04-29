Serkan Hızlı kimdir, Şehit Polis Serkan Hızlı kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Şehit Polis Serkan Hızlı kaç yaşında, evli mi ve aslen nereli gibi sorular, kahramanın aziz hatırasını yad eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Serkan Hızlı’nın ailesi ve hayatı hakkındaki merak edilen teknik bilgiler ile şehidimizin isminin yaşatıldığı yerlere dair güncel veriler haberimizde.

MANİSA-İZMİR YOLUNDA DEHŞET ANLARI: TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Olay, Manisa’dan İzmir yönüne doğru ilerleyen bir tırın, İstanbul Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesiyle başladı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen dev araç, o sırada yolda seyir halinde olan ve aralarında bir polis aracı ile kamyonun da bulunduğu toplam 9 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada tır, çarpışmaların ardından yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

POLİS MEMURU SERKAN HIZLI ŞEHİT DÜŞTÜ

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, polis aracında bulunan ve ağır yaralanan memur Serkan Hızlı acilen hastaneye kaldırıldı. Doktorların yoğun çabasına rağmen durumu ağırlaşan Hızlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehitlik makamına erişti.

EMNİYET TEŞKİLATI VE MANİSA YASTA

Teşkilatımız mensuplarından İzmir ili Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan HIZLI, 29.04.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

ŞEHİT POLİS SERKAN HIZLI KİMDİR?

İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Serkan Hızlı, Bornova’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

