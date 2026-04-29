Serkan Hızlı kimdir, Şehit Polis Serkan Hızlı kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Türkiye'nin kahraman evlatlarından biri olan Şehit Polis Serkan Hızlı kimdir ve nerelidir sorusu, vatan uğruna can veren yiğitlerin hayat hikayesini araştıranlar tarafından sorgulanıyor. Serkan Hızlı’nın özgeçmişi, yaşı ve görev süreciyle ilgili tüm detaylar merak ediliyor.

Şehit Polis Serkan Hızlı kaç yaşında, evli mi ve aslen nereli gibi sorular, kahramanın aziz hatırasını yad eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Serkan Hızlı’nın ailesi ve hayatı hakkındaki merak edilen teknik bilgiler ile şehidimizin isminin yaşatıldığı yerlere dair güncel veriler haberimizde.

Olay, Manisa’dan İzmir yönüne doğru ilerleyen bir tırın, İstanbul Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesiyle başladı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen dev araç, o sırada yolda seyir halinde olan ve aralarında bir polis aracı ile kamyonun da bulunduğu toplam 9 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada tır, çarpışmaların ardından yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, polis aracında bulunan ve ağır yaralanan memur Serkan Hızlı acilen hastaneye kaldırıldı. Doktorların yoğun çabasına rağmen durumu ağırlaşan Hızlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehitlik makamına erişti.

Teşkilatımız mensuplarından İzmir ili Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan HIZLI, 29.04.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Serkan Hızlı, Bornova’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Polis Serkan Hızlı hakkında detaylar geliyor...

Osman DEMİR
