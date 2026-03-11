Şerife Alperi Onar kimdir, Şerife Alperi Onar kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Şerife Alperi Onar, hem sahadaki performansıyla hem de özel hayatıyla gündemde. Kaç yaşında olduğu, hangi şehirden geldiği, bekar mı yoksa evli mi olduğu gibi sorular araştırılıyor. İşte Şerife Alperi Onar'ın oynadığı takımlar ve kariyer yolculuğu hakkında bilmeniz gerekenler.

ŞERİFE ALPERİ ONAR KİMDİR?

Şerife Alperi Onar, 2 Ocak 1996 tarihinde Adana'da doğan profesyonel bir basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Alperi, Türkiye'deki kulüp kariyeri ve milli takım başarılarıyla adından söz ettirmektedir.

BASKETBOLA BAŞLANGIÇ VE BOTAS DÖNEMİ

Basketbol kariyerine doğduğu şehirde Adana Botaş'ta başlayan Alperi, 2012-2016 yılları arasında Botaş formasıyla sahaya çıktı. Bu dönemde yeteneğini göstererek Türk basketbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

OGM ORMANSOR VE GALATASARAY KARİYERİ

2016-2018 yıllarında OGM Ormanspor forması giyen Alperi, ardından 2018-2020 sezonlarında Galatasaray'da sahaya çıktı. Galatasaray'da geçirdiği iki sezon boyunca takımına önemli katkılar sağladı ve başarısını sürdürdü.

SON SEZON VE BAŞARILAR

Geçtiğimiz sezonu tekrar OGM Ormanspor'da tamamlayan Alperi Onar, 2021-2022 sezonunda lig şampiyonluğunu yaşadı. Aynı sezonda EuroLeague'de takımının ikinci olmasına katkıda bulunarak kariyerine uluslararası başarıları da ekledi.

OYUNCU PROFİLİ

Başarılı guard, hem saha içi performansıyla hem de milli takım deneyimiyle tanınıyor. Oyun zekası, pas yeteneği ve liderliği ile takımına değer katmaya devam ediyor.