İzmir Çeşme’de yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ifadeler ve çarpıcı iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayın hedefi, bağlantı zinciri ve organize suç yapılanmasına dair ileri sürülen detaylar dosyaya girerken, soruşturmanın odağında yer alan isimler ve beyanlar kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Peki, Serhat Altun kimdir, Daltonlar üyesi mi? Can Polat'ı öldüren Serhat Altun ifadesinde ne dedi? Detaylar...

SERHAT ALTUN KİMDİR?

Son günlerde adli soruşturma dosyalarına yansıyan iddialar ve emniyet ifadeleri içerisinde adı geçen Serhat Altun, kamuoyunda özellikle Çeşme’de yaşanan silahlı saldırı olayıyla birlikte gündeme gelmiştir. Soruşturma kapsamında yer alan bilgilere göre Serhat Altun’un ismi, organize suç örgütü bağlantıları iddiası ve sosyal medya üzerinden kurulan iletişim ağı çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takiplerde geçmektedir.

İzmir Çeşme’de meydana gelen ve Dilan Polat ile Engin Polat’ın da içinde bulunduğu olay zinciriyle bağlantılı soruşturmada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin ifadelerinde Serhat Altun ismine dolaylı biçimde yer verildiği iddia edilmektedir. Emniyet kaynaklarından sızan bilgilere göre olayın planlanma sürecinde bir çete yapısı üzerinden yönlendirme yapıldığı ve bu yapının farklı isimler üzerinden organize şekilde hareket ettiği ileri sürülmektedir.

Soruşturma dosyasında yer alan anlatımlara göre Serhat Altun isminin, örgütsel iletişim ve talimat zinciri içinde geçtiği iddiaları bulunmaktadır. Ancak bu bilgiler resmi yargı kararıyla kesinleşmiş bir hüküm değil, yalnızca soruşturma kapsamında değerlendirilen beyan ve iddialar niteliğindedir.

SERHAT ALTUN DALTONLAR ÜYESİ Mİ?

Çeşme’de yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası yürütülen soruşturmada, tetikçi olduğu öne sürülen şüphelinin emniyette verdiği ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. İddialara göre şüpheli, sosyal medya üzerinden “Daltonlar” olarak bilinen organize suç yapılanmasıyla iletişime geçtiğini ve buradan aldığı talimatlarla hareket ettiğini belirtmiştir.

SERHAT ALTUN İFADESİNDE NE DEDİ?

“Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar Çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden Orhan Keleş kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum.”