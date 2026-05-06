Spor camiasında “ Sergen Yalçın istifa mı etti?” sorusu geniş yankı uyandırırken, kulislerde farklı senaryolar konuşuluyor. Takımın performansı ve yönetimle yaşandığı öne sürülen görüş ayrılıkları, ayrılık ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Gözler şimdi yapılacak resmi duyuruya çevrilmiş durumda; gelişmeler anbean takip ediliyor.

YALÇIN’DAN ŞOK İSTİFA KARARI

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre, alınan yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Sergen Yalçın, maçın hemen sonrasında görevinden ayrılma kararı aldı. Deneyimli teknik adamın, duygusal bir refleksle istifasını yönetime sunduğu öğrenildi.

YÖNETİM DEVREYE GİRDİ

Kararın ardından Beşiktaş yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Kulüp başkanı Serdal Adalı ve yöneticilerin, Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirerek tecrübeli hocayı kararından vazgeçirdiği ifade edildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Yaşanan gelişmelere rağmen Sergen Yalçın’ın takımın başında kalmaya devam edeceği ve kritik Trabzonspor karşılaşmasında kulübede yer almasının beklendiği belirtiliyor. Beşiktaş, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırlayacak.