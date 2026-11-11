Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı, neden ayrıldılar?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı, neden ayrıldılar?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisinde ayrılık iddiası magazin gündemine yansıdı. Yaklaşık iki hafta önce arkadaşça yollarını ayırdıkları öne sürülen çiftin ilişkisine dair gelişmeler merak konusu olurken, ayrılık iddiasının nedeni ve taraflardan gelecek açıklamalar araştırılmaya başlandı. Peki, Serenay Sarıkaya Mert Demir ayrıldı mı, neden ayrıldılar? Detaylar haberimizde.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin ilişkisine dair yeni bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Bir süredir birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin yaklaşık iki hafta önce yollarını ayırdığı öne sürüldü. Peki, Serenay Sarıkaya Mert Demir ayrıldı mı, neden ayrıldılar? Detaylar...

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR AYRILDI MI?

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia edildi. Akif Yaman'ın haberine göre çift, yaklaşık iki hafta önce ilişkilerini sonlandırdı. İkilinin ayrılık kararını karşılıklı anlayış çerçevesinde aldığı ve arkadaşça yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Daha önce de ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle çiftin ayrıldığına yönelik iddia, taraflarca doğrulanmış değil.

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR NEDEN AYRILDI?

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in neden ayrıldığına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Akif Yaman'ın haberinde çiftin yaklaşık iki hafta önce arkadaşça yollarını ayırdığı öne sürülürken ayrılık kararının gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.

İkilinin ilişkilerini karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığı iddia edilse de ayrılığın nedeni hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR'İN SON PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ilişkileri boyunca zaman zaman reklam aşkı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bu söylentilere uzun süre sessiz kalan çift, birlikteliklerini çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Birlikte çıktıkları tatillerden yaptıkları paylaşımlarla magazin gündeminde yer alan ikilinin son dönemdeki sosyal medya etkileşimleri de dikkat çekmişti. Paris Moda Haftası'nda katıldığı defileyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Mert Demir, "Çiçeksin çiçek" yorumunu yapmıştı.

Çiftin ayrıldığı yönündeki son iddianın ardından gözler, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den gelecek olası açıklamalara çevrildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler

3 banka birleşiyor! Resmi açıklama geldi
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat

Önce lodos, sonra sağanak! İstanbul'da hava bir anda değişecek
70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

En son mezarlık yolunda görüldü! Günlerdir tek bir iz bile yok
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 işçiye mezar olan fabrika cenazeye çelenk gönderdi

18 canın ardından pes dedirten kare!
Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi14

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı

Faciadan bir acı haber daha! Yaralı işçi ne yazık ki kurtarılamadı
Erzincan’da dondurucu soğuk! İlçede termometreler eksi 20'yi gösterdi

Kasımda böyleyse vay halimize! Termometreler -20'yi gösterdi
Bakan Fidan'ın 'Beni hatırladınız mı?' diyen genç kıza cevabı bomba

Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

İyi insanlar hala var dedirten hikaye!