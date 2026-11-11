Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı, neden ayrıldılar?

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Magazin dünyasının yakından takip ettiği Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin ilişkisine dair yeni bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Bir süredir birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin yaklaşık iki hafta önce yollarını ayırdığı öne sürüldü. Peki, Serenay Sarıkaya Mert Demir ayrıldı mı, neden ayrıldılar? Detaylar...

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR AYRILDI MI?

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia edildi. Akif Yaman'ın haberine göre çift, yaklaşık iki hafta önce ilişkilerini sonlandırdı. İkilinin ayrılık kararını karşılıklı anlayış çerçevesinde aldığı ve arkadaşça yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Daha önce de ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle çiftin ayrıldığına yönelik iddia, taraflarca doğrulanmış değil.

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR NEDEN AYRILDI?

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in neden ayrıldığına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Akif Yaman'ın haberinde çiftin yaklaşık iki hafta önce arkadaşça yollarını ayırdığı öne sürülürken ayrılık kararının gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.

İkilinin ilişkilerini karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığı iddia edilse de ayrılığın nedeni hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR'İN SON PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ilişkileri boyunca zaman zaman reklam aşkı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bu söylentilere uzun süre sessiz kalan çift, birlikteliklerini çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Birlikte çıktıkları tatillerden yaptıkları paylaşımlarla magazin gündeminde yer alan ikilinin son dönemdeki sosyal medya etkileşimleri de dikkat çekmişti. Paris Moda Haftası'nda katıldığı defileyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Mert Demir, "Çiçeksin çiçek" yorumunu yapmıştı.

Çiftin ayrıldığı yönündeki son iddianın ardından gözler, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den gelecek olası açıklamalara çevrildi.