Serenay Kekeç LinkedIn hesabı: Serenay Kekeç nerede çalışıyor, ne iş yapıyor?

Serenay Kekeç, son dönemde sosyal medyada çeşitli paylaşımlar ve iddialarla gündeme gelmiş bir isim olarak öne çıkmaktadır. Profesyonel kariyeri boyunca medya, teknoloji ve fintech alanlarında görev almış olan Serenay Kekeç LinkedIn hesabı nedir? Serenay Kekeç nerede çalışıyor, ne iş yapıyor? Detaylar...

SERENAY KEKEÇ LINKEDIN HESABI

Serenay Kekeç'in LinkedIn hesabı profesyonel kariyer yolculuğunu takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak olarak görünse de, web sitesine tıklandığında LinkedIn üzerinden şu uyarı ile karşılaşılmaktadır: "Böyle bir sayfa yok. Lütfen URL adresini kontrol edin veya LinkedIn ana sayfasına dönün." Bu durum, profilin geçici olarak kapalı olabileceğini veya URL'nin güncellenmiş olabileceğini göstermektedir.

SERENAY KEKEÇ NEREDE, NE İŞ YAPIYOR?

Serenay Kekeç, eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlamış ve ardından Koç Üniversitesi'nde çift anadal yaparak Psikoloji ile Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinden mezun olmuştur. Erasmus programı kapsamında KU Leuven Üniversitesi'nde de eğitim görmüştür.

Profesyonel kariyerine medya ve içerik üretimi alanında başlayan Kekeç, Eurosport'ta editoryal asistan ve stajyer olarak görev yapmıştır. Daha sonra teknoloji girişimi Riders.ai'da yarı zamanlı Marketing Specialist olarak çalışmış ve dijital pazarlama süreçlerinde görev almıştır.

2021 yılında performans pazarlama şirketi Hype'ta görev yapmış, Procter & Gamble, Gillette, Venus, Old Spice ve Oral-B gibi markaların dijital kampanyalarının yönetiminde yer almıştır.

Aralık 2025 itibarıyla QNB Türkiye bünyesinde Dijital Performans Pazarlama Uzmanı olarak çalışmaktadır. Kişisel bilgileri, doğum yeri ve kesin yaşı hakkında kamuya açık net bilgi bulunmamaktadır.