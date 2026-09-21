Serdar Ortaç mirasını kime bıraktı, Serdar Ortaç'ın akrabaları kim?

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın mirasıyla ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Sevenleri ve hayranları “ Serdar Ortaç mirasını kime bıraktı?” sorusuna yanıt ararken, sanatçının ailesi ve akrabaları hakkında bilgiler de merak ediliyor.

SERDAR ORTAÇ MİRASINI KİME BIRAKTI?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Sahne sırasında mirasını hayattayken hazırladığını belirten Ortaç, vefatının ardından sahip olduğu mal varlığının kimlere kalacağını da açıkladı. Sanatçının özellikle İstinye'deki Boğaz manzaralı evi başta olmak üzere mal varlığını, uzun yıllardır yanında çalışan kişiler ile hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağı öğrenildi.

Serdar Ortaç, yıllardır gündemde olan miras konusu hakkında yaptığı son açıklamada vasiyetini hazırladığını söyledi. Sanatçı, vefatından sonra mal varlığının kimlere bırakılacağı konusunda kararını verdiğini ifade etti.

Ortaç'ın açıklamalarına göre mirasın bir kısmı uzun yıllardır birlikte çalıştığı kişilere, bir kısmı ise hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına kalacak. Böylece sanatçının vasiyetinde hem çalışma arkadaşlarının hem de ailesinden bazı isimlerin yer aldığı ortaya çıktı.

SERDAR ORTAÇ'IN AKRABALARI KİM?

Serdar Ortaç'ın miras açıklamasında aile tarafından öne çıkan kişiler, hayatını kaybeden kardeşinin çocukları oldu. Ortaç, kardeşinin çocuklarının da mirastan pay alacağını belirtti.

Çocuğu bulunmayan sanatçının bu açıklaması, mirasının geleceğiyle ilgili merakı da artırdı. Ortaç, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda da sahip olduğu mal varlığının yanında çalışan kişilere bırakılması yönündeki düşüncesini dile getirmişti.

SERDAR ORTAÇ VASİYETİNİ NE ZAMAN HAZIRLADI?

Serdar Ortaç, vasiyetini hayattayken hazırladığını açıklarken, bu konuda Kadir İnanır'ın vasiyetini hazırlamasını da örnek gösterdi. Sanatçı, kendisinin de vefatından sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağı konusunda önceden karar aldığını belirtti.

Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç'ın servetinin büyüklüğü ve sahip olduğu gayrimenkuller de yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul İstinye'de bulunan evi, sanatçının en dikkat çeken mal varlıkları arasında gösteriliyor.

SERDAR ORTAÇ'IN İSTİNYE'DEKİ EVİ NE KADAR?

Serdar Ortaç'ın vasiyet açıklamasının ardından İstinye'deki Boğaz manzaralı evi de merak konusu oldu. Sanatçının söz konusu mülkü 2016 yılında yaklaşık 15 milyon liraya satın aldığı yönündeki bilgiler daha önce basına yansımıştı.

Yaklaşık 750 metrekarelik arsa üzerinde bulunduğu belirtilen mülkün 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluştuğu aktarılıyor. Geniş teras ve balkonları bulunan evde ayrıca kamera sistemi ve peyzaj alanlarının da yer aldığı ifade ediliyor.

Aradan geçen yıllar içerisinde İstanbul'daki gayrimenkul fiyatlarında yaşanan değişimler nedeniyle evin güncel değerinin satın alındığı döneme göre oldukça farklı bir seviyeye ulaşmış olabileceği belirtiliyor.

SERDAR ORTAÇ 2023'TE MİRASI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Serdar Ortaç, 2023 yılında yaptığı açıklamalarda da çocuk sahibi olmadığını ve mal varlığının geleceği konusunda yanında çalışan kişileri düşündüğünü dile getirmişti.

Sanatçının o dönemde yaptığı açıklamalarda İstinye'deki evinin de çalışanları arasında paylaşılmasını istediğini söylediği gündeme gelmişti. Son açıklaması ise Ortaç'ın yıllar önce dile getirdiği miras planının vasiyetinde de yer aldığını ortaya koydu.

SERDAR ORTAÇ'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Serdar Ortaç'ın çocuğu bulunmuyor. Sanatçının miras konusunda yaptığı açıklamalarda bu durum da öne çıkıyor. Ortaç'ın daha önce yaptığı açıklamalarda mal varlığının geleceğiyle ilgili çalışanlarını ve kardeşinin çocuklarını düşündüğünü belirtmesi, vasiyetinin neden gündeme geldiğini de açıklıyor.

Serdar Ortaç'ın son açıklamalarına göre miras paylaşımında uzun yıllardır yanında bulunan çalışanları ile hayatını kaybeden kardeşinin çocukları öne çıkıyor. Ancak mirasın kesin paylaşımının, resmi vasiyetnamenin içeriği ve yürürlükteki miras hukuku kapsamında değerlendirileceği unutulmamalı.