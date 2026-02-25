Haberler

Sercan Yıldırım boşandı mı, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Sercan Yıldırım boşandı mı, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sercan Yıldırım'ın özel hayatı yeniden gündemde! Peki, eski futbolcu şu anda evli mi, bekar mı yoksa boşandı mı? Hayranları Sercan Yıldırım'ın çocuk sahibi olup olmadığını merak ediyor.

Sercan Yıldırım özel yaşamıyla magazin gündemini sallıyor. Son gelişmeler, ünlü futbolcunun evlilik durumu ve aile hayatıyla ilgili soruları yeniden gündeme taşıdı.

SERCAN YILDIRIM BOŞANDI MI, EVLİ Mİ?

Survivor 2026?All?Star yarışmasıyla tekrar gündeme gelen eski futbolcu Sercan Yıldırım, özel hayatıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt oldu. Yıldırım, 2021 yılında pilates ve yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evlenmiş ancak çift 18?Haziran?2023'te boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştır; bu evlilikten çocuk bilgisi ise kamuoyuna yansımamıştır.

SERCAN YILDIRIMKİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Mayıs 1988 doğumlu eski Türk futbolcudur. Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Yıldırım, Süper Lig'de Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi takımlarda forma giymiştir. Forvet pozisyonunda oynayan Sercan, Türkiye A Millî Takımı'nda da görev almıştır. Şu anda futbol kariyerine son vermiş olup zaman zaman televizyon programlarında ve sosyal medyada gündeme gelmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur

İran'ın tehdidi Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oralar meşru hedef olur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı