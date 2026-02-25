Sercan Yıldırım boşandı mı, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Sercan Yıldırım özel yaşamıyla magazin gündemini sallıyor. Son gelişmeler, ünlü futbolcunun evlilik durumu ve aile hayatıyla ilgili soruları yeniden gündeme taşıdı.

SERCAN YILDIRIM BOŞANDI MI, EVLİ Mİ?

Survivor 2026?All?Star yarışmasıyla tekrar gündeme gelen eski futbolcu Sercan Yıldırım, özel hayatıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt oldu. Yıldırım, 2021 yılında pilates ve yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evlenmiş ancak çift 18?Haziran?2023'te boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştır; bu evlilikten çocuk bilgisi ise kamuoyuna yansımamıştır.

SERCAN YILDIRIMKİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Mayıs 1988 doğumlu eski Türk futbolcudur. Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Yıldırım, Süper Lig'de Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi takımlarda forma giymiştir. Forvet pozisyonunda oynayan Sercan, Türkiye A Millî Takımı'nda da görev almıştır. Şu anda futbol kariyerine son vermiş olup zaman zaman televizyon programlarında ve sosyal medyada gündeme gelmektedir.