Sera Kutlubey kimdir? Sera Kutlubey kaç yaşında, nereli?

Sera Kutlubey son dönemde ekranlarda ve sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Genç oyuncu kim, hangi projelerde yer aldı ve kariyerindeki dönüm noktaları neler? Ankara doğumlu Sera Kutlubey’in hayatı ve oyunculuk serüveni merak ediliyor. Peki, Sera Kutlubey kimdir? Sera Kutlubey kaç yaşında, nereli?

Sera Kutlubey’in oyunculuk yolculuğu ve sosyal medyadaki etkinliği, son dönem projeleriyle tekrar gündeme geldi. Genç oyuncu hakkında merak edilenler neler? Hangi dizilerde izledik, hangi rollerle tanındı ve Ankara doğumlu Sera Kutlubey’in kariyerinde dikkat çeken adımlar neler oldu? Tüm detaylar, hayranlarının ve ekran başındakilerin kafasındaki soruları uyandıracak şekilde haberimizde…

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara’da doğmuş Türk oyuncudur. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Televizyon dünyasında özellikle “Zalim İstanbul” dizisinde canlandırdığı Cemre Yılmaz karakteri ile tanınmıştır. Bunun yanında “Kehribar”, “Babam ve Ailesi”, “İsimsizler”, “Hercai”, “İyilik” ve “Adım Farah” gibi dizilerde de rol almıştır. Kutlubey ayrıca 2022 yılında yayımlanan “Plüton’un Düş’üşü” adlı ilk romanıyla edebiyat alanına da adım atmıştır.

SERA KUTLUBEY KAÇ YAŞINDA?

Sera Kutlubey, 28 yaşındadır.

SERA KUTLUBEY NERELİ?

Sera Kutlubey, Ankara doğumludur.

SERA KUTLUBEY’İN KARİYERİ

Sera Kutlubey, 2016 yılında “Kehribar” dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Ardından “Babam ve Ailesi” ve “İsimsizler” dizilerinde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında “Zalim İstanbul” dizisinde başrol oynayarak geniş kitlelerce tanındı. 2022-2023 yıllarında “İyilik” dizisinde başrolü üstlendi ve “Adım Farah” gibi projelerde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Sera Kutlubey, oyunculuk dışında yazarlık alanında da adından söz ettirmiştir.

