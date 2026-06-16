Futbolun en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası, kıtaların en güçlü milli takımlarını aynı sahnede buluştururken, Senegal son yıllarda bu büyük vitrin içinde Afrika futbolunun en dikkat çeken temsilcilerinden biri hâline gelmiştir. Peki, Senegal nerede, hangi kıtada, nüfusu kaç? Dünya Kupası'na katılan Senegal'in dini nedir, Müslüman mı? Detaylar haberimizde.

DÜNYA KUPASI’NA KATILAN SENEGAL NEREDE?

Senegal, Batı Afrika bölgesinde yer alan ve Atlas Okyanusu kıyısına uzanan stratejik konumu ile dikkat çeken bir ülkedir. Afrika kıtasının en batı ucunda bulunması, ülkeye hem jeopolitik hem de ticari açıdan önemli bir konum kazandırmaktadır. Başkent Dakar, ülkenin en büyük şehri ve aynı zamanda ekonomik, kültürel ve idari merkezidir. Senegal, uluslararası futbol organizasyonlarında özellikle son yıllarda gösterdiği başarılarla Dünya Kupası sahnesinde düzenli olarak yer alan Afrika ülkeleri arasında öne çıkmaktadır.

SENEGAL HANGİ KITADA?

Senegal, Afrika kıtasının batı bölümünde konumlanmış bir ülkedir. Coğrafi olarak Sahel kuşağı içinde yer alan ülke, kuzeyde Moritanya, doğuda Mali, güneyde ise Gine ve Gine-Bissau ile komşudur. Batı sınırı ise tamamen Atlas Okyanusu’na açılmaktadır. Bu konum, Senegal’i hem Afrika içi ticaret hem de Atlantik üzerinden gerçekleşen uluslararası deniz ticareti açısından kritik bir merkez hâline getirmektedir. Ülke, Afrika kıtasının “en batı noktası” olarak da bilinir.

SENEGAL'İN NÜFUSU KAÇ?

Güncel verilere göre Senegal’in nüfusu yaklaşık 19,5 milyon civarındadır. Ülke nüfusu özellikle genç demografik yapısıyla dikkat çeker. Nüfusun büyük bir bölümü başkent Dakar ve çevresindeki kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Kırsal bölgelerde ise tarım ve hayvancılığa dayalı yaşam biçimi hâkimdir.

SENEGAL'İN DİNİ NEDİR?

Senegal, dini açıdan ağırlıklı olarak Müslüman bir ülkedir. Nüfusun büyük çoğunluğu İslam inancına mensuptur. Bunun yanında Hristiyanlık ve geleneksel Afrika inançları da ülkede varlığını sürdürmektedir. İslam, Senegal toplumunun sosyal yapısında, kültürel yaşamında ve günlük pratiklerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Farklı dini topluluklar ülkede genel olarak barış içinde bir arada yaşamaktadır.