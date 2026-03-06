Semiha Deniz cinayet olayı nedir? Semiha Deniz'i kim öldürdü, eski eşi kimdir?

İstanbul Fatih'te meydana gelen Semiha Deniz olayı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Boşanma sürecinde olduğu eski eşinin saldırısına uğrayan Deniz'in hayatını kaybetmesi, hem çevresinde hem de sosyal medyada geniş bir merak ve tartışma konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEMİHA DENİZ CİNAYET OLAYI NEDİR?

İstanbul Fatih'te yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Semiha Deniz olayı, genç kadının boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından okul önünde başından vurulmasıyla gerçekleşti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, saldırganı yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

SEMİHA DENİZ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Semiha Deniz, boşanma sürecindeki eşi tarafından öldürüldü. İddiaya göre, sokakta karşılaştığı eşi tarafından başından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçtı; polis, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SEMİHA DENİZ'İN KAÇ TANE ÇOCUĞU VARDI?

Genç yaşta hayatını kaybeden Semiha Deniz'in iki çocuğu bulunuyordu. Deniz'in ölümü, çocukları ve ailesi üzerinde derin bir etki bıraktı. Olayın ardından çocukların psikolojik durumu da gündemde dikkat çeken konular arasında yer aldı.

SEMİHA DENİZ KİMDİR?

33 yaşındaki Semiha Deniz, İstanbul Fatih'te yaşıyor ve boşanma sürecinde olduğu eşiyle sorunlar yaşıyordu. İki çocuk annesi olan Deniz, hayatını ailesine ve çocuklarına adamıştı. Genç yaşta trajik bir şekilde hayatını kaybeden Semiha Deniz, çevresindekiler ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.