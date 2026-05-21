Son dönemde hem televizyon dünyasında yer aldığı projeler hem de hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle Semiha Bezek ismi yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer almaktadır. Peki, Semiha Bezek kimdir, kaç yaşında, nereli? Semiha Bezek neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

SEMİHA BEZEK KİMDİR?

Semiha Bezek, Türk televizyon ve sinema dünyasında yer aldığı projelerle tanınan bir oyuncudur. 12 Nisan 1993 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren sanat ve ekran dünyasına ilgi duyan Bezek, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atmıştır.

İlk dikkat çeken çıkışını 2011 yılında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Muhteşem Yüzyıl dizisinde gerçekleştirmiştir. Bu yapımda “gözde cariyelerden biri” rolüyle ekran karşısına çıkan Bezek, kısa sürede izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Kariyer gelişimi ilerleyen yıllarda da devam eden oyuncu, farklı televizyon projelerinde ve sinema yapımlarında yer alarak adını sektörde daha geniş kitlelere duyurmuştur.

KARİYER BASAMAKLARI VE YER ALDIĞI PROJELER

Semiha Bezek’in kariyerinde öne çıkan yapımlar şu şekilde sıralanabilir:

2011: Muhteşem Yüzyıl

2014: Yeşil Deniz (Neşe karakteri)

2020: Tövbeler Olsun

2021: Eflâtun (Aysen karakteri)

Bu projeler, onun televizyon ve sinema alanındaki görünürlüğünü artırmış ve oyunculuk kariyerini güçlendirmiştir.

SEMİHA BEZEK KAÇ YAŞINDA?

12 Nisan 1993 doğumlu olan Semiha Bezek, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

SEMİHA BEZEK NERELİ?

Semiha Bezek, Mersin doğumludur. 1993 yılında Mersin’de dünyaya gelen oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir.

SEMİHA BEZEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran bazı operasyonlar kapsamında ünlü isimlere yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu süreçte Semiha Bezek’in adı da çeşitli iddialar içerisinde yer almıştır.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda, Semiha Bezek’in gözaltına alınma gerekçesine dair resmi makamlar tarafından doğrulanmış net bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle konu, iddia ve haber niteliğindeki bilgiler üzerinden değerlendirilmektedir.