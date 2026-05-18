Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça’nın da aralarında yer aldığı toplam 57 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Sema Akça kimdir? Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

SEMA AKÇA KİMDİR?

Sema Akça, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Boğaziçi Yönetim AŞ) Genel Müdürü olarak görev yapan isimdir. Şirketin üst yönetiminde yer alan Akça, kurumun idari ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu yöneticiler arasında bulunmaktadır.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ GENEL MÜDÜRÜ SEMA AKÇA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin bazı ihalelerinde organize şekilde işlemler yapıldığı, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği ve bu kapsamda “ihaleye fesat karıştırma” suçunun işlendiğine yönelik bulgular elde edildi.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul’un yanı sıra Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça’nın da aralarında bulunduğu toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.